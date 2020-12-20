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    Які тарифи у нового українського лоукостера Bees Airline? Стали відомі подробиці

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    Авіакомпанія буде використовувати тільки три тарифи економкласу - Які тарифи у нового українського лоукостера Bees Airline? Стали відомі подробиці
    Авіакомпанія буде використовувати тільки три тарифи економкласу
    Фото з відкритих джерел

    Bees Airline планує здійснити перший чартерний політ до Єгипту наприкінці 2020 року – початку 2021 року

    Новий український лоукостер Bees Airline оприлюднив подробиці про тарифи на перевезення. Про це повідомляє avianews.

    Так Bees Airline буде використовувати тільки три тарифи економкласу.

    • Найдешевший тариф Light включає тільки перевезення ручної поклажі і не дозволяє повернення і зміну квитка.
    • Тариф Smart включає багаж 23 кг і дозволяє змінювати дату вильоту при оплаті штрафу 50 євро і різниці між тарифами.
    • Тариф Flex включає багаж 23 кг, дозволяє змінювати дату перельоту без оплати штрафу і повернення авіаквитка при оплаті збору 50 євро.

    А стандартна норма ручної поклажі становить один предмет з габаритами до 55х40х23 см і вагою до 7 кг. Також додатково можна буде взяти сумку або ноутбук, пальто або куртку, харчування для дитини і один пакет з товарами Duty Free.

    Зазначимо, міжнародні авіалінії України з 12 жовтня заборонили людям у респіраторах із клапаном видиху заходити на борт літака, бо на ньому виділяється матеріал, який може викликати інфекційні хвороби.

    Також зазначимо, що SkyUp виконає п'ять новорічних спецрейсів в ЄвропуУ грудні і січні SkyUp виконає спецрейси з Києва до Чехії – Пардубіце і Прагу, а зі Львова полетить у Неаполь, Прагу і Париж.

    Напередодні SkyUp анонсував польоти з Києва до Берліна

    У жовтні стало відомо, що SkyUp запустить рейси із Запоріжжя в Батумі, Ларнаку і Прагу.

    Нагадаємо, що до нового року в Україні з'явиться новий лоукостер.  Перші рейси Bees запустить в Єгипет і почне роботу як чартерний перевізник. Повноцінний старт і початок виконання регулярних лоукост-рейсів компанія планує на квітень 2021 року. Зараз перевізник розробляє програму польотів на літній період. 

    Теги: тарифи Єгипет харчування перевезення
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