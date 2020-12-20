Які тарифи у нового українського лоукостера Bees Airline? Стали відомі подробиці

Авіакомпанія буде використовувати тільки три тарифи економкласу

Bees Airline планує здійснити перший чартерний політ до Єгипту наприкінці 2020 року – початку 2021 року

Новий український лоукостер Bees Airline оприлюднив подробиці про тарифи на перевезення. Про це повідомляє avianews.

Так Bees Airline буде використовувати тільки три тарифи економкласу.

Найдешевший тариф Light включає тільки перевезення ручної поклажі і не дозволяє повернення і зміну квитка.

Тариф Smart включає багаж 23 кг і дозволяє змінювати дату вильоту при оплаті штрафу 50 євро і різниці між тарифами.

Тариф Flex включає багаж 23 кг, дозволяє змінювати дату перельоту без оплати штрафу і повернення авіаквитка при оплаті збору 50 євро.

А стандартна норма ручної поклажі становить один предмет з габаритами до 55х40х23 см і вагою до 7 кг. Також додатково можна буде взяти сумку або ноутбук, пальто або куртку, харчування для дитини і один пакет з товарами Duty Free.

Зазначимо, міжнародні авіалінії України з 12 жовтня заборонили людям у респіраторах із клапаном видиху заходити на борт літака, бо на ньому виділяється матеріал, який може викликати інфекційні хвороби.

Також зазначимо, що SkyUp виконає п'ять новорічних спецрейсів в Європу. У грудні і січні SkyUp виконає спецрейси з Києва до Чехії – Пардубіце і Прагу, а зі Львова полетить у Неаполь, Прагу і Париж.

Напередодні SkyUp анонсував польоти з Києва до Берліна.

У жовтні стало відомо, що SkyUp запустить рейси із Запоріжжя в Батумі, Ларнаку і Прагу.

Нагадаємо, що до нового року в Україні з'явиться новий лоукостер. Перші рейси Bees запустить в Єгипет і почне роботу як чартерний перевізник. Повноцінний старт і початок виконання регулярних лоукост-рейсів компанія планує на квітень 2021 року. Зараз перевізник розробляє програму польотів на літній період.