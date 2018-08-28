Яйця в Україні подешевшали, але дорожчає свинина



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Найбільше у серпні подешевшали хліб, картопля і яйця

У серпні в Україні зафіксовано зниження цін на деякі соціальні продукти, серед яких хліб, яйця і курятина. Одночасно подорожчали свинина і масло. Про це пише Кореспондент.

Зокрема, ціни на курятину знизилися на 4,1%. Кілограм продукту тепер коштує 93,72 грн.

Також подешевшав хліб - на 20,5%, до 22,6 грн за кг. Відчутно знизилися в ціні яйця - на 14,1%, до 29,5 грн за десяток.

У серпні також подешевшали ковбаси - на 1,2%, до 166,5 грн за кг, рис - на 1%, до 26,5 грн за кг, сир м'який - на 0,5%, до 118,1 грн за кг, картопля - на 19,1%, до 6,9 кг, яловичина - на 4,2%, до 118,9 грн за кг.

У той же час подорожчала свинина - на 6,6%, до 114,4 грн за кг, масло - на 5,3%, до 38,9 грн за кг, і макарони - на 16,4%, до 47,1 грн за кг.