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З початку року борги «Укренерго» на балансуючому ринку зросли на 26%

Христина Жиренко
glavcom.ua
З початку року борги «Укренерго» на балансуючому ринку зросли на 26%

Борги НЕК «Укренерго» на балансуючому ринку зросли до 16 млрд грн

Станом на 31 липня борги НЕК «Укренерго» перед генеруючими компанія за послуги на балансуючому ринку зросли до 16 млрд грн. Про це свідчать дані «Укренерго».

Відповідно до них, на балансуючому ринку заборгованість перед НЕК «Укренерго» складає 27,3 млрд грн, а борги перед всіма учасниками ринку складають 16 млрд грн.

З початку цього року борг перед «Укренерго» зріс на 25%, а перед іншими компаніями на 26%.

Нагадаємо, компанія «Харківська ТЕЦ-5» звернулась до суду із позовом до оператора системи передачі НЕК «Укренерго» щодо стягнення 152,4 млн грн боргу на балансуючому ринку.

Теги: Укренерго енергетика

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