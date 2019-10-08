З початку року у «зелену» енергетику України інвестували 2 млрд євро
З початку року в Україні були введені в експлуатацію відновлювані джерела електроенергії потужністю 2500 МВт
Більше 2 млрд євро інвестовано у понад 2500 МВт нових потужностей відновлюваної електроенергетики, введених в Україні за 9 місяців цього року.
Про це повідомляє пресслужба Держенергоефективності.
Зокрема, за цей період встановлено такі нові об’єкти:
- понад 2000 МВт – СЕС;
- майже 400 МВт – ВЕС;
- близько 120 МВт – СЕС домогосподарств (за 6 місяців ц.р.);
- 24 МВт – біогазові установки;
- 13 МВт – об’єкти малої гідроенергетики;
- 4 МВт – об’єкти на біомасі.
«Крім цього, завдяки цим новим об’єктам загальна потужність відновлюваної електроенергетики зросла у 2 рази лише за 9 місяців: із близько 2300 МВт станом на кінець 2018 р. до близько 5000 МВт станом на 01.10.2019», - прокоментував Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.
Такі швидкі темпи введення об’єктів, які генерують «чисту» електроенергію, дозволять виконати міжнародні зобов’язання та досягти мети Національного плану дій із відновлюваної енергетики до 2020 р. у частині електроенергетики.