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    Економіка та фінанси

    З початку року у «зелену» енергетику України інвестували 2 млрд євро

    • Розсилка
    З початку року у «зелену» енергетику України інвестували 2 млрд євро

    З початку року в Україні були введені в експлуатацію відновлювані джерела електроенергії потужністю 2500 МВт

    Більше 2 млрд євро інвестовано у понад 2500 МВт нових потужностей відновлюваної електроенергетики, введених в Україні за 9 місяців цього року.

    Про це повідомляє пресслужба Держенергоефективності.

    Зокрема, за цей період встановлено такі нові об’єкти:

    - понад 2000 МВт – СЕС;

    - майже 400 МВт – ВЕС;

    - близько 120 МВт – СЕС домогосподарств (за 6 місяців ц.р.);

    - 24 МВт – біогазові установки;

    - 13 МВт – об’єкти малої гідроенергетики;

    - 4 МВт – об’єкти на біомасі.

    «Крім цього, завдяки цим новим об’єктам загальна потужність відновлюваної електроенергетики зросла у 2 рази лише за 9 місяців: із близько 2300 МВт станом на кінець 2018 р. до близько 5000 МВт станом на 01.10.2019», - прокоментував Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

    Такі швидкі темпи введення об’єктів, які генерують «чисту» електроенергію, дозволять виконати міжнародні зобов’язання та досягти мети Національного плану дій із відновлюваної енергетики до 2020 р. у частині електроенергетики.

    енергетика електроенергія фінанси
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