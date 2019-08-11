У Росії двірничці знадобиться майже 260 тис років, щоб виплатити борг



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жінці потрібно виплатити два млрд рублів

Під час влаштування на роботу вона підписала якісь документи і в результаті опинилася засновником і директором фірми

У Росії двірник, яка живе у підмосковнму містечку, стала жертвою шахрайства на суму два мільярди рублів.

Про це повідомляє М24.

Зазначається, що кілька років тому жінка намагалася влаштуватися на роботу кур'єром.

«Після співбесіди на вимогу роботодавця вона підписала якісь документи і в результаті опинилася засновником і директором фірми, що взяла в банку $32 мільйони і збанкрутувала», -йдеться у повідомленні.

У 2016 році Дорогомиловський суд постановив стягнути з жінки заборгованість у сумі - 1,82 мільярда рублів, ще 127,4 мільйона рублів склав виконавчий збір. Гроші стягує Агентство зі страхування вкладів.

Видання інформує, що на погашення боргу йде половина зарплати двірника в розмірі 15 тисяч рублів, але щоб відшкодувати всю суму, жінці знадобиться 259 700 років.