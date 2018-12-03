За тиждень українці заплатили більше 4 млн гривень за розмитнення «євроблях»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протягом 2017 року до України ввезли 965,3 тисячі автомобілів на єврономерах

В Україні за тиждень розмитнили 74 авто на єврономерах

Прес-секретар Державної фіскальної служби Наталія Непряхіна заявила, що в Україні протягом тижня розмитнили 74 автомобіля на єврономерах.

Про це повідомляє «Дзеркало тижня».

«З 26 листопада в Україні оформлено 74 авто, які були ввезені в митних режимах тимчасового транзиту. Найбільше «євроблях» розмитнення пройшли на Чернівецькій митниці - 55 шт.», - заявила Непряхіна.

Наголошується, що в бюджет зараховано 4, 675 млн грн, в тому числі 119 тис. грн. - штрафи за порушення режиму тимчасового ввезення або транзиту авто, які власники «євроблях» заплатили при розмитненні своїх авто.

Як повідомлялося, нові правила значно ускладнили перепродаж авто на «євробляхах».

27 листопада у ДФС розмитнили перше авто на єврономерах за новими правилами. Тоді, за легковий автомобіль з дизельним двигуном Renault Laguna 2004 року випуску з німецькою реєстрацією сплатили до державного бюджету понад 49,3 тисячі гривень.

Нагадаємо, 23 листопада президент України Петро Порошенко підписав закон, який спрощує процедуру розмитнення автівок, зокрема з європейськми номерами, та закон, який підвищує відповідальність за порушення правил розмитнення автомобілів.

Раніше повідомлялось, що протягом 2017 року до України ввезли 965,3 тисячі автомобілів на єврономерах.