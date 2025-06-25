НАТО ухвалило декларацію за підсумками саміту, Зеленський зустрівся з Трампом. Головне за 25 червня

Країни НАТО визнали довгострокову загрозу з боку РФ

Уряд схвалив зміни до держбюджету на понад 400 млрд грн, Зеленський провів зустріч з Трампом, Країни НАТО визнали довгострокову загрозу з боку РФ. «Главком» склав добірку новин 25 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський провів зустріч з Трампом

Сьогодні, 25 червня, на полях Саміту НАТО у Гаазі відбулася зустріч президента Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа. Глава України назвав її тривалою та змістовною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента.

«Тривала та змістовна зустріч із президентом Трампом. Охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую пану президенту, дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру», – йдеться у заяві.

Зеленський додав: «Привітав президента Трампа з успішною операцією на Близькому Сході. Важливо, що дії США послабили не тільки їхню ядерну програму, а й виробництво дронів. Будемо спостерігати за ситуацією. З президентом обговорили захист наших людей, передусім закупівлю американських систем ППО для прикриття наших міст, наших людей, церков, інфраструктури. Україна готова це обладнання купити та підтримати американських виробників озброєння. Європа може допомогти. Також говорили про можливе співвиробництво дронів. Можемо посилити одне одного».

Президент розповів Трампу про те, як пройшли зустрічі технічної команди в Стамбулі та обміни полоненими й загиблими. Також вони обговорили ситуацію на полі бою.

Водночас Трамп повідомив, що не обговорював припинення вогню із Зеленським: «Я тільки хотів поцікавитися його справами. У нас були важкі часи, але він був дуже милим. Він не міг бути навіть більше милим, ніж він був. І дуже був радий його бачити. Це була чудова зустріч. І я думаю, що це чудовий час, щоб припинити війну».

Країни НАТО визнали довгострокову загрозу з боку РФ

Лідери країн НАТО під час саміту в Гаазі зобов'язалися збільшити оборонні витрати до рівня 5% ВВП за 10 років. Про це йдеться в підсумковій заяві саміту НАТО в Гаазі, інформує «Главком».

«Ми, глави держав і урядів Північноатлантичного Альянсу, зустрілися у Гаазі, щоб підтвердити нашу відданість НАТО – найміцнішому альянсу в історії – і трансатлантичному зв’язку. Ми знову підтверджуємо нашу залізну відданість колективній обороні, як закріплено у Статті 5 Вашингтонського договору, в якій йдеться, що напад на одного з членів Альянсу є нападом на них усіх», – йдеться у заяві.

Лідери країн додали, що надалі єдині і непохитні «у нашій рішучості захищати один мільярд наших громадян, обороняти Альянс і гарантувати свободу і демократію наших держав».

«Об’єднані перед обличчям глибинних безпекових загроз і викликів, насамперед довгострокової загрози євроатлантичній безпеці, яку становить Росія, а також загрози тероризму, що зберігається, держави-члени Альянсу зобов’язуються до 2035 року досягти витрат на основні оборонні вимоги, а також пов’язані з обороною і безпекою видатки на рівні 5 % ВВП щорічно з метою гарантування дотримання індивідуальних і колективних зобов’язань відповідно до Статті 3 Вашингтонського договору», – зауважили лідери країн НАТО.

У підсумковому комюніке саміту НАТО зазначається, що завдяки здійснюваним інвестиціям Альянс забезпечує наявність необхідних сил, спроможностей, ресурсів та інфраструктури, а також належну бойову готовність і стійкість. Усе це, як підкреслюється, необхідне для виконання ключових завдань НАТО – стримування і оборони, запобігання та врегулювання криз, а також зміцнення безпеки через співпрацю.

«Держави-члени Альянсу узгодили, що зобов’язання забезпечити видатки на рівні 5 % ВВП охоплюватиме дві основних категорії інвестицій в оборону. До 2035 року держави-члени Альянсу забезпечать виділення принаймні 3,5 % ВВП щорічно на основі узгодженого визначення оборонних видатків НАТО на фінансування основних оборонних вимог і виконання Цілей НАТО у сфері спроможностей», – йдеться у заяві.

У підсумковому комюніке зауважено, що наступна зустріч відбудеться у Туреччині в 2026 році, а після того – в Албанії.

Зеленський вперше за час війни зʼявився у класичному костюмі

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 25 червня 2025 року, зробив помітний крок, з'явившись на саміті НАТО у класичному костюмі. Це стало першим випадком з початку повномасштабної війни, коли український лідер відійшов від звичного образу у стилі мілітарі. Про це повідомляє «Главком».

З моменту російського вторгнення у лютому 2022 року, Володимир Зеленський незмінно з'являвся на публіці у футболках кольору хакі або інших елементах військового одягу, що стало своєрідним символом стійкості, єднання з українськими військовими та щоденної боротьби за свободу. Цей образ підкреслював, що Україна перебуває у стані війни, і її лідер розділяє цей тягар зі своїм народом.

Сьогоднішня поява у класичному діловому костюмі на ключовому саміті НАТО може мати глибоке символічне значення.

Очікується, що на саміті НАТО будуть обговорюватися критично важливі питання щодо підтримки України, її майбутнього в Альянсі та зміцнення європейської безпеки.

Стало відомо, чи поїде Путін на саміт у Бразилію, яка його може арештувати за ордером МКС

Російський диктатор Володимир Путін не поїде до Бразилії для участі в саміті БРІКС 6-7 липня. Причина – ордер на його арешт від Міжнародного кримінального суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на помічника Путіна Юрія Ушакова.

«Президент братиме участь по відеозв'язку, але на місці в Бразилії буде міністр закордонних справ (Сергій Лавров – «Главком»)», – розповів він.

Ушаков заявив, що відмова Путіна їхати до Бразилії пов'язана «з певними складнощами в контексті вимог МКС». – «Саме в цьому контексті бразильський уряд не міг зайняти чітку позицію, яка дозволила б нашому президенту взяти участь у цьому засіданні».

Уряд схвалив зміни до держбюджету на понад 400 млрд грн

Кабінет Міністрів України планує суттєво збільшити фінансування Сил безпеки та оборони країни. За перші п'ять місяців 2025 року на ці потреби вже виділено майже 1 трлн грн, що становить 2/3 від усіх видатків державного бюджету. Це на 34% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

«Кожну гривню платників податків з державного бюджету направляємо саме на обороноздатність України. Наші Збройні сили весь цей час фінансуються пріоритетно і повною мірою», – наголосив він.

Як зазначається, уряд схвалив законопроєкт щодо змін до держбюджету на 2025 рік. Згідно з пропозиціями, фінансування Сил безпеки та оборони України буде збільшено на 412 млрд грн, з них майже 311 млрд грн передбачено на Міністерство оборони.

Понад 100 млрд грн буде спрямовано на посилення спроможностей Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості (Мінстратегпрому), Національної гвардії, Прикордонної служби, СБУ та Головного управління розвідки. Це підкреслює фокус на розвиток потужних інструментів для протидії ворогу. Крім того, 6,3 млрд грн планується направити Міністерству цифрової трансформації, зокрема для розвитку оборонних інновацій.

Загалом планується збільшити видатки загального фонду державного бюджету на 449 млрд грн. Джерелами покриття цих додаткових видатків стануть збільшення доходів бюджету та внутрішні запозичення.

Це рішення свідчить про unwavering commitment Уряду до зміцнення обороноздатності України в умовах триваючої повномасштабної війни.