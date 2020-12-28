В Україні експериментально запустять онлайн-реєстрацію місця проживання

На порталі «Дія» у тестовому режимі запустять онлайн-реєстрацію місця проживання

Послуга буде доступна у додатку «Дія»

В Україні проведуть експериментальний проект з реєстрації місця проживання в електронній формі.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Ця послуга одна з найбільш очікуваних послуг серед українців. Зараз вона доступна на порталі державних послуг Дія для дітей до 14 років у місті Харкові.

Як зазначається, подати заявку на отримання послуги можна буде на порталі державних послуг «Дія», а отримати інформацію про результат та статус послуги можна буде у кабінеті громадянина на порталі.

Послуга буде доступна для:

неповнолітніх дітей віком від 14 до 18 років за адресою місця проживання батьків чи одного з них;

українців, які мають ID-картку, - за адресою житла, відомості про яке внесені у Держреєстр речових прав на нерухоме майно, якщо особа володіє житлом або отримала електронну згоду на реєстрацію від власника чи співвласника житла.

На перших етапах послуга буде доступна у тестовому режимі в деяких містах України.

«Уже з 1 квітня 2021 року органи місцевого самоврядування мають вести реєстри територіальних громад виключно в електронній формі або за допомогою ІТ-системи Державної міграційної служби», – зазначили в Мінцифрі.

Нагадаємо, що на минулому засіданні 23 грудня Кабінет Міністрів зробив перший крок для запровадження цієї послуги — схвалено постанову, яка створює умови для електронної реєстрації місця проживання. Уже з 1 квітня 2021 року органи місцевого самоврядування мають вести реєстри територіальних громад виключно в електронній формі або за допомогою ІТ-системи Державної міграційної служби.

Постанову розроблено Мінцифрою разом з Міністерством внутрішніх справ та Державною міграційною службою.