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    HiTech

    В Україні експериментально запустять онлайн-реєстрацію місця проживання

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    На порталі&nbsp;&laquo;Дія&raquo; у тестовому режимі запустять онлайн-реєстрацію місця проживання - В Україні експериментально запустять онлайн-реєстрацію місця проживання
    На порталі «Дія» у тестовому режимі запустять онлайн-реєстрацію місця проживання

    Послуга буде доступна у додатку «Дія»

    В Україні проведуть експериментальний проект з реєстрації місця проживання в електронній формі.

    Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

    Ця послуга одна з найбільш очікуваних послуг серед українців. Зараз вона доступна на порталі державних послуг Дія для дітей до 14 років у місті Харкові.

    Як зазначається, подати заявку на отримання послуги можна буде на порталі державних послуг «Дія», а отримати інформацію про результат та статус послуги можна буде у кабінеті громадянина на порталі.

    Послуга буде доступна для:

    • неповнолітніх дітей віком від 14 до 18 років за адресою місця проживання батьків чи одного з них;
    • українців, які мають ID-картку, - за адресою житла, відомості про яке внесені у Держреєстр речових прав на нерухоме майно, якщо особа володіє житлом або отримала електронну згоду на реєстрацію від власника чи співвласника житла.

    На перших етапах послуга буде доступна у тестовому режимі в деяких містах України. 

    «Уже з 1 квітня 2021 року органи місцевого самоврядування мають вести реєстри територіальних громад виключно в електронній формі або за допомогою ІТ-системи Державної міграційної служби», – зазначили в Мінцифрі.

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    Нагадаємо, що на минулому засіданні 23 грудня Кабінет Міністрів зробив перший крок для запровадження цієї послуги — схвалено постанову, яка створює умови для електронної реєстрації місця проживання. Уже з 1 квітня 2021 року органи місцевого самоврядування мають вести реєстри територіальних громад виключно в електронній формі або за допомогою ІТ-системи Державної міграційної служби.

    Постанову розроблено Мінцифрою разом з Міністерством внутрішніх справ та Державною міграційною службою.

    Теги: технології самоврядування послуги майно Міністерство цифрової трансформації України
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