  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Закарпатці протягом року зменшили заборгованість за газ більш ніж на 13%

    • Розсилка
    Закарпатці протягом року зменшили заборгованість за газ більш ніж на 13%

    Найбільше за використаний газ боргують мешканці міст Ужгород, Мукачево та Виноградів

    Cтаном на початок 2020 року закарпатці заборгували за спожитий газ 1 млрд 620 тис. гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року ця цифра є на 13% меншою.

    Однак сума заборгованості закарпатців, що користуються газом, все одно залишається занадто великою.

    Найбільше за використаний газ боргують мешканці міст Ужгород, Мукачево, Виноградів та Виноградівського р-ну, – повідомляють у ТОВ «Закарпатгаз Збут».

    Середня заборгованість одного споживача – від 3500 до 4700 грн.

    Впродовж 2019 року майже 16,5 тис. клієнтів «Закарпатгаз Збуту» отримали попередження про припинення постачання газу через борги, що на 23% більше ніж в 2018 році.

    Газопостачання було припинено 3747 споживачам Закарпатської області, що на 40% більше, ніж в 2018 році.

    Загальна ж заборгованість споживачів, відключених від газопостачання, становить майже 42 млн грн.

    газ Закарпаття
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ