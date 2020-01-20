Закарпатці протягом року зменшили заборгованість за газ більш ніж на 13%



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Найбільше за використаний газ боргують мешканці міст Ужгород, Мукачево та Виноградів

Cтаном на початок 2020 року закарпатці заборгували за спожитий газ 1 млрд 620 тис. гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року ця цифра є на 13% меншою.

Однак сума заборгованості закарпатців, що користуються газом, все одно залишається занадто великою.

Найбільше за використаний газ боргують мешканці міст Ужгород, Мукачево, Виноградів та Виноградівського р-ну, – повідомляють у ТОВ «Закарпатгаз Збут».

Середня заборгованість одного споживача – від 3500 до 4700 грн.

Впродовж 2019 року майже 16,5 тис. клієнтів «Закарпатгаз Збуту» отримали попередження про припинення постачання газу через борги, що на 23% більше ніж в 2018 році.

Газопостачання було припинено 3747 споживачам Закарпатської області, що на 40% більше, ніж в 2018 році.

Загальна ж заборгованість споживачів, відключених від газопостачання, становить майже 42 млн грн.