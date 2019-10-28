«Закарпатгаз» очікує цього року збитки у розмірі 459 млн грн



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Сьогодні тариф підприємства на розподіл газу є таким, що у 2020 році воно зможе замінити лише 9 км газопроводів

За підсумками 2018 року АТ «Закарпатгаз» зафіксував 329 млн грн збитків. У поточному, 2019 році, очікується збільшення суми збитків до 459 млн грн. Причина такого стану справ – низький тариф на розподіл газу.

Як зазначають у компанії, питання перегляду тарифу закарпатські газовики, як й інші їхні колеги по Україні, порушують уже кілька років поспіль, адже востаннє тариф на розподіл газу переглядався і змінювався у 2016 році. Минулого тижня в Києві на громадських слуханнях Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, було прийнято рішення про поетапне підвищення тарифів на розподіл газу. Однак, таке рішення провокує подальше зростання збитків як АТ «Закарпатгаз», так й інших операторів газорозподільних мереж.

«Впродовж останніх чотирьох років у газовій галузі склалася критична ситуація. Регулятор проводить цілеспрямовану дискримінаційну тарифну політику, яка призвела до колосальних збитків. Теперішнє поетапне підвищення тарифів на 30% є недостатнім і призводить до краху галузі, в якій працюють понад 50 тисяч українців, з яких 1003 працівники — закарпатці», — зазначила фінансовий директор АТ «Закарпатгаз» Наталія Дорохіна.

Сьогодні людина сплачує за 1 кубометр газу суму, з якої 81,41% (5,13 грн) отримують НАК «Нафтогаз» та 3% (0,19 грн) АТ «Укртрансгаз», 2,04% (0,13 грн) – газопостачальна компанія (ТОВ «Закарпатгаз Збут») і 13,56% (0,85 грн) – оператор ГРМ (АТ «Закарпатгаз»)».

Частка, яку отримує АТ «Закарпатгаз», йде на обслуговування та ремонт газових мереж, закупівлю необхідних матеріалів, модернізацію газорозподільної системи, роботу аварійно-диспетчерської служби, виплату зарплатні, податки тощо.

«Сьогодні АТ «Закарпатгаз» обслуговує понад 7,5 тисяч км газопроводів. Майже 170 км газопроводів з них встановлені більше 40 років і потребують заміни. На ці потреби підприємству необхідно орієнтовно 122 млн грн, не враховуючи коштів на відновлення дорожнього покриття. Сьогодні тариф підприємства на розподіл газу є таким, що у 2020 році можемо замінити лише 9 км газопроводів», — пояснила фінансовий директор Наталія Дорохіна.

Сьогодні Асоціація газового ринку України поширила офіційну заяву, в якій наголосила, що «дії НКРЕКП ведуть газорозподільну галузь до банкрутства та вбивають надії на транзит газу». Також у заяві представники асоціації закцентували на необхідності Європейської комісії та Секретаріату Енергетичного cпівтовариства звернути увагу на загрозу енергетичній безпеці країни, а також інтеграції з енергетичними ринками Євросоюзу.