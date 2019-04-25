Законопроект про «промисловий безвіз» прийняли в першому читанні



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Спікер Ради Андрій Парубій під час голосування Фото: сайт Верховної Ради

Перший крок до того, щоб українські результати випробувань та сертифікації продукції визнавались на європейському рівні

Верховна Рада схвалила за основу в першому читанні законопроект №10183щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання («промисловий безвіз» з ЄС).

За це проголосував 241 депутат.

Після цього намагалися ухвалити законопроект у другому читанні, але забракло 24 голоси.

Законопроектом пропонується адаптація національного законодавства в частині технічних регламентів та оцінки відповідності до законодавства ЄС; узгодження між собою окремих норм деяких законодавчих актів; удосконалення норм діючих законодавчих актів для їх належного застосування.

Слід зазначити, що ухвалення закону є умовою ЄС для початку офіційної процедури оцінки готовності України до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (АСАА), відповідно до якої українські результати випробувань та сертифікації продукції будуть визнаватись на європейському рівні.

Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що підписання Угоди про відповідність і прийнятність промислової продукції можливе у 2020 році.