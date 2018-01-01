Залишаються неосвоєними ще 7 млрд грн конфіскованих коштів оточення Януковича, - ГПУ

В ГПУ заявили, що не всі кошти оточення Януковича, конфісковані в 2017 році, освоєні належним чином

З конфіскованих коштів оточення екс-президента України Віктора Януковича не освоїли ще 7 мільярдів гривень. Про це повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін. «Використання конфіскованих коштів в інтересах народу України є одним з пріоритетних питань Генпрокуратури ... Реалізація проекту по запуску ракети (української



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В ГПУ заявили, що не всі кошти оточення Януковича, конфісковані в 2017 році, освоєні належним чином

З конфіскованих коштів оточення екс-президента України Віктора Януковича не освоїли ще 7 мільярдів гривень.

Про це повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін.

«Використання конфіскованих коштів в інтересах народу України є одним з пріоритетних питань Генпрокуратури ... Реалізація проекту по запуску ракети (української крилатої ракети наземного базування, здатної вражати наземні і морські цілі - ред), про що відзвітувало Міністерство оборони, стала можливою в тому числі і за рахунок коштів, конфіскованих ГПУ», — сказав Єнін.

При цьому він підкреслив, що не всі кошти, конфісковані в 2017 році, освоєні належним чином.

«Ми постійно знаходимося в комунікації з урядом і міністерствами щодо шляхів використання зазначених коштів», — сказав заступник генпрокурора.

Нагадаємо, минулого тижня про держзраду Віктора Януковича свідчив секретар РНБО Олександр Турчинов, який у 2014 році виконував обов'язки президента України. Він розповів подробиці анексії Криму.

Президент України Петро Порошенко буде допитаний в Оболонському районному суді Києва як свідок у справі Януковича в середу, 21 лютого.

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Джерело: Інтерфакс-Україна