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    Залишаються неосвоєними ще 7 млрд грн конфіскованих коштів оточення Януковича, - ГПУ

    В ГПУ заявили, що не всі кошти оточення Януковича, конфісковані в 2017 році, освоєні належним чином
    З конфіскованих коштів оточення екс-президента України Віктора Януковича не освоїли ще 7 мільярдів гривень. Про це повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін. «Використання конфіскованих коштів в інтересах народу України є одним з пріоритетних питань Генпрокуратури ... Реалізація проекту по запуску ракети (української
    • Вчора, 22:40
    • Розсилка

    В ГПУ заявили, що не всі кошти оточення Януковича, конфісковані в 2017 році, освоєні належним чином

    З конфіскованих коштів оточення екс-президента України Віктора Януковича не освоїли ще 7 мільярдів гривень.

    Про це повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін.

    «Використання конфіскованих коштів в інтересах народу України є одним з пріоритетних питань Генпрокуратури ... Реалізація проекту по запуску ракети (української крилатої ракети наземного базування, здатної вражати наземні і морські цілі - ред), про що відзвітувало Міністерство оборони, стала можливою в тому числі і за рахунок коштів, конфіскованих ГПУ», — сказав Єнін.

    При цьому він підкреслив, що не всі кошти, конфісковані в 2017 році, освоєні належним чином.

    «Ми постійно знаходимося в комунікації з урядом і міністерствами щодо шляхів використання зазначених коштів», — сказав заступник генпрокурора.

    Нагадаємо, минулого тижня про держзраду Віктора Януковича свідчив секретар РНБО Олександр Турчинов, який у 2014 році виконував обов'язки президента України. Він розповів подробиці анексії Криму.

    Президент України Петро Порошенко буде допитаний в Оболонському районному суді Києва як свідок у справі Януковича в середу, 21 лютого.

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    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Віктор Янукович Генпрокуратура гроші адвокат
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