Залишаються неосвоєними ще 7 млрд грн конфіскованих коштів оточення Януковича, - ГПУ
- Вчора, 22:40
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В ГПУ заявили, що не всі кошти оточення Януковича, конфісковані в 2017 році, освоєні належним чином
З конфіскованих коштів оточення екс-президента України Віктора Януковича не освоїли ще 7 мільярдів гривень.
Про це повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін.
«Використання конфіскованих коштів в інтересах народу України є одним з пріоритетних питань Генпрокуратури ... Реалізація проекту по запуску ракети (української крилатої ракети наземного базування, здатної вражати наземні і морські цілі - ред), про що відзвітувало Міністерство оборони, стала можливою в тому числі і за рахунок коштів, конфіскованих ГПУ», — сказав Єнін.
При цьому він підкреслив, що не всі кошти, конфісковані в 2017 році, освоєні належним чином.
«Ми постійно знаходимося в комунікації з урядом і міністерствами щодо шляхів використання зазначених коштів», — сказав заступник генпрокурора.
Нагадаємо, минулого тижня про держзраду Віктора Януковича свідчив секретар РНБО Олександр Турчинов, який у 2014 році виконував обов'язки президента України. Він розповів подробиці анексії Криму.
Президент України Петро Порошенко буде допитаний в Оболонському районному суді Києва як свідок у справі Януковича в середу, 21 лютого.
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Джерело: Інтерфакс-Україна