Зарплати українських міністрів у 2024 році: хто отримав найбільше та найменше

Юлія Свириденко побила рекорд за кількістю відпусток за рік, а також за розміром відрядних виплат

Найбільше відрядних виплатили міністерці економіки Юлії Свириденко – 422 552 грн

У 2024 році заробітні плати українських міністрів суттєво відрізнялися залежно від посади та додаткових виплат. Найбільше заробили ті урядовці, які працюють у сфері національної безпеки та енергетики, а найменше – ті, хто був призначений на свої посади наприкінці року. Про це свідчать відповіді на запити 24 каналу.

Хто з міністрів отримав найбільше у 2024 році?

Очолює рейтинг зарплат міністр оборони Рустем Умєров, який за рік заробив 1 623 299 грн. Його посадовий оклад протягом року зріс із 89 865 грн у січні до 104 820 грн у грудні.

До топ-3 також увійшли:

Герман Галущенко – 1 594 463 грн (міністр енергетики);

Ігор Клименко – 1 560 938 грн (міністр внутрішніх справ).

Також високі виплати отримали:

Віктор Ляшко – 1 536 013 грн (міністр охорони здоров’я);

Сергій Марченко – 1 436 900 грн (міністр фінансів);

Олег Немчінов – 1 237 012 грн (міністр Кабінету Міністрів);

Юлія Свириденко – 1 166 918 грн (віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки);

Денис Шмигаль – 1 160 327 грн (прем'єр-міністр України);

Ольга Стефанішина – 1 155 381 грн (віцепрем'єр-міністерка, а з вересня – міністерка юстиції);

Михайло Федоров – 1 123 931 грн (віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації).

Хто отримав найменше?

Серед тих, хто отримав найнижчі зарплати:

Олексій Чернишов – 90 526 грн (міністр національної єдності, призначений у грудні);

Микола Точицький – 379 879 грн (міністр культури, призначений у вересні);

Олексій Кулеба – 390 478 грн (віцепрем'єр-міністр, міністр розвитку громад та територій, призначений у вересні).

Кому і за що платили додатково?

Деякі міністри отримали додаткові виплати у вигляді відпускних, компенсацій та допомог.

Найбільше відрядних отримала Юлія Свириденко – 422 552 грн. Також відрядження оплачували Андрію Сибізі, Миколі Точицькому, Ользі Стефанішиній, Олегу Немчінову, Олексію Кулебі та Олексію Чернишову.

Свириденко також стала лідеркою за кількістю відпусток – вона брала чотири відпустки у січні, липні, вересні та грудні. Загалом їй виплатили за відпустки 45 879 грн, а ще 58 283 грн як компенсацію за невикористані дні.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко отримав 112 991 грн компенсації за відпустку, але всі ці кошти (за винятком податків) він перерахував на благодійність через платформу United24.

Цікаво, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль не отримував премій та матеріальних допомог, проте більшість часу провів у відрядженнях. Так само і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який жодної допомоги не отримав, а одного разу йому навіть зменшили зарплату на 1 033 гривні через відпустку.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов був у відпустці тричі (в лютому, квітні та серпні) та отримав за це 18 535 грн. Також він отримав 84 350 грн матеріальної допомоги на оздоровлення.

Водночас днями під дописом Міністерства освіти щодо «вчительської тисячі» спалахнули гнівні дискусії. Користувачі соцмережі були вражені мізерністю доплати, яку отримають вчителі з мінімальною зарплатнею.

Окрім того, генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський засекретив розмір своєї заробітньої плати. Інформація виявилась недоступною в тому числі і для депутатів.

До того ж стало відомо, скільки отримують члени наглядової ради «Нафтогазу». Одразу четверо з них отримали по 8 млн грн винагороди кожен (без урахування податків).