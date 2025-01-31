Гендиректор «Укрпошти» засекретив свою зарплату (документ)

Раніше Ігор Смілянський відмовився надавати відповідь про те, які співробітники отримують заробітну плату понад 100 тис. грн на місяць,

У документі зазначено, що інформація щодо зарплати Смілянського не пов’язана з депутатською діяльністю

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський засекретив розмір своєї заробітньої плати. Про це повідомив народний депутат України від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

Так, нардеп подав депутатське звернення, щоб дізнатись інформацію про зарплату керівника «Укрпошти».

фото: telegram / Гончаренко

Однак, у відповіді на звернення не був зазначений розмір зарплати.

«Розглядаючи звернення «Укрпошта» виходила із конституційних принципів за якими правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. За своїм правовим статусом та змістом депутатське звернення не має імперативного характеру», – йдеться у документі.

Там також зазначили, що «враховуючи, що зі змісту Звернення не вбачається, яким чином останнє пов’язано з депутатською діяльністю, надати оцінку зв’язку такого звернення з депутатською діяльністю з метою з’ясування його правомірності не представляється можливим».

фото: telegram / Гончаренко

фото: telegram / Гончаренко

Гончаренко у дописі наголосив, що депутат має право отримувати інформацію від підприємств будь-якої форми власності, а зарплата керівника державного підприємства – це суспільно важлива інформація, якою народні депутати мають право цікавитися.

Нагадаємо, у 2020 році у фінансовому плані АТ «Укрпошта» вказано, що зарплата керівника цього року становитиме 1 млн 866 тис. 808 грн на місяць. 2018 року зарплата Смілянського складала майже 572 тис. грн щомісяця. 2019-го - близько 1,4 млн грн.

У 2024 році на запит нардепки Ніни Южаніної щодо кількості працівників «Укрпошти», які отримують заробітну плату понад 100 тис. грн на місяць, гендиректор Ігор Смілянський відмовився надавати відповідь.

«На моє депутатське звернення щодо кількості осіб, що отримують заробітні плати в АТ «Укрпошта» понад 100 тис. грн на місяць у 2024 році, гендиректор відповів, що не може надати таку інформацію, бо не розуміє, як вона пов'язана із депутатською діяльністю», – написала Южаніна.

До того ж, як зауважила нардепка, «Укрпошта» щомісячно нараховує генеральному директору понад 1,5 млн грн зарплати. Також за даними нардепки, на 2023 рік за фінансовим планом оплата Смілянського повинна була скласти 1,86 млн грн в місяць (або 22,4 млн грн в рік).

Раніше, народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що благодійні внески, які клієнти могли зробити при сплаті доставки відправлень «Укрпоштою», стали автоматично нараховувати з кожної посилки. Компанія стягує 1 грн як благодійний внесок на потреби ЗСУ до благодійного фонду «Київська школа економіки».

Южаніна наголосила, що засновником благодійного фонду є Київська школа економіки Тимофія Милованова, який одночасно є його головою правління. Також парламентарка пригрозила Смілянському правоохоронцями та заявила, що вони мають оцінити його дії на предмет законності.

Згодом генеральний директор компанії Ігор Смілянський заявив, що всі кошти, які проходять через «Укрпошту» та KSE Foundation, ретельно перевіряються міжнародними аудиторами та правоохоронцями. Він зазначив, що компанія разом з KSE Foundation передали ЗСУ допомогу на більш як 67 млн.