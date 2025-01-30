Колишній сенатор США Боб Менендес отримав 11 років ув’язнення за хабарництво

Колишній сенатор отримав покарання за створення «тривалої за часом схеми хабарництва та іноземного впливу»

Мендес став першим американським сенатором в американській історії, якого засудили за роботу в якості іноземного агента

Окружний суд США в Нью-Йорку в середу виніс вирок колишньому сенатору-демократу Бобу Менендесу, засудивши його до 11 років ув’язнення за хабарі та інші зловживання на посаді. Про це повідомляє Fox News.

«У середу суддя Сідні Стайн засудив опального екссенатора-демократа Боба Менендеса до 11 років ув’язнення, завершивши судовий процес над ним», – зазначається в повідомленні.

Так, колишній сенатор отримав покарання за створення «тривалої за часом схеми хабарництва та іноземного впливу».

Прокуратура вимагала 15-річного ув'язнення для 71-річного Менендеса після того, як у липні його засудили за 16 пунктами звинувачення у хабарництві, вимаганні, змові та перешкоджанні правосуддю. Він став першим американським сенатором в американській історії, якого засудили за роботу в якості іноземного агента.

А його поплічники Ваель Хана та Фред Дайбес також були засуджені до восьми й семи років відповідно.

«Як було доведено під час судового розгляду, обвинувачені протягом багатьох років брали участь у схемі корупції та іноземного впливу вражаючої нахабності, масштабу й тривалості, що призвело до надзвичайно серйозних зловживань владою на найвищих рівнях законодавчої гілки уряду Сполучених Штатів», - написали прокурори.

Нагадаємо, сенатор Роберт Менендес від Демократичної партії США з Нью-Джерсі піде у відставку після визнання його винним за звинуваченнями у корупції. За даними джерел, знайомих із ситуацією, політик повідомив про це соратників. Сенатор залишить Конгрес США після тривалого спротиву.

До слова, французький суд вищої інстанції визнав експрезидента Франції Ніколя Саркозі винним у справі про корупцію та зловживання впливом. Це остаточне рішення, яке не підлягає оскарженню.