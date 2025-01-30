Головна Світ Політика
search button user button menu button

Колишній сенатор США Боб Менендес отримав 11 років ув’язнення за хабарництво

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Колишній сенатор США Боб Менендес отримав 11 років ув’язнення за хабарництво
Колишній сенатор отримав покарання за створення «тривалої за часом схеми хабарництва та іноземного впливу»
фото з відкритих джерел

Мендес став першим американським сенатором в американській історії, якого засудили за роботу в якості іноземного агента

Окружний суд США в Нью-Йорку в середу виніс вирок колишньому сенатору-демократу Бобу Менендесу, засудивши його до 11 років ув’язнення за хабарі та інші зловживання на посаді. Про це повідомляє Fox News.

«У середу суддя Сідні Стайн засудив опального екссенатора-демократа Боба Менендеса до 11 років ув’язнення, завершивши судовий процес над ним», – зазначається в повідомленні.

Так, колишній сенатор отримав покарання за створення «тривалої за часом схеми хабарництва та іноземного впливу».

Прокуратура вимагала 15-річного ув'язнення для 71-річного Менендеса після того, як у липні його засудили за 16 пунктами звинувачення у хабарництві, вимаганні, змові та перешкоджанні правосуддю. Він став першим американським сенатором в американській історії, якого засудили за роботу в якості іноземного агента.

А його поплічники Ваель Хана та Фред Дайбес також були засуджені до восьми й семи років відповідно.

«Як було доведено під час судового розгляду, обвинувачені протягом багатьох років брали участь у схемі корупції та іноземного впливу вражаючої нахабності, масштабу й тривалості, що призвело до надзвичайно серйозних зловживань владою на найвищих рівнях законодавчої гілки уряду Сполучених Штатів», - написали прокурори.

Нагадаємо, сенатор Роберт Менендес від Демократичної партії США з Нью-Джерсі піде у відставку після визнання його винним за звинуваченнями у корупції. За даними джерел, знайомих із ситуацією, політик повідомив про це соратників. Сенатор залишить Конгрес США після тривалого спротиву.

До слова, французький суд вищої інстанції визнав експрезидента Франції Ніколя Саркозі винним у справі про корупцію та зловживання впливом. Це остаточне рішення, яке не підлягає оскарженню.

Читайте також:

Теги: суд політика корупція США вирок засуджені суддя прокурор партії

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ігор Кондратевич: З россиянами воюємо 300 років
Ігор Кондратевич: Дико і смішно, що так багато людей сподівається на одного Трампа…
14 сiчня, 14:30
Президент України Володимир Зеленський на форумі у Давосі
«Я хочу поговорити з вами про майбутнє Європи». Виступ президента у Давосі
21 сiчня, 16:55
Клієнти «подорожували» на возі, сховавшись під купою сміття
На Закарпатті зловмисники перевозили ухилянтів до Румунії на підводі під купою сміття
2 сiчня, 15:02
Під час виступу Трампа перед прихильниками Меланія сиділа на відміну від решти учасників заходу, які перебували разом з Трампом на сцені
«Мені за це влетить». Трамп зізнався, на що поскаржилася Меланія під час інавгурації
20 сiчня, 21:12
З урахуванням висновків проведених експертиз, розмір збитків становить понад 700 тис. грн
Ексдиректор КП «Плесо» постане перед судом за розтрату під час благоустрою озера Синє
22 сiчня, 15:12
Подоляк розповів про неформальні комунікації між українською та американською сторонами
Подоляк повідомив про неформальні контакти з командою Трампа
22 сiчня, 15:50
Наразі невідомо, кого саме Росія хоче призначити послом у США
Москва уклінно просить Трампа змилуватися над своїм новом послом
24 сiчня, 13:46
Кандидатуру Піта Геґсета затверджено на посаду міністра оборони США
Сенат затвердив телеведучого Піта Геґсета на посаду глави Пентагону
25 сiчня, 05:59
Суддя скасувала постанову ВЛК в частині визнання позивача придатним до служби та зобов’язала провести новий медогляд
Військовозобов’язаний у суді скасував висновок ВЛК про придатність до служби
25 сiчня, 17:52

Політика

Колишній сенатор США Боб Менендес отримав 11 років ув’язнення за хабарництво
Колишній сенатор США Боб Менендес отримав 11 років ув’язнення за хабарництво
Meta виплатить Трампу $25 млн – CNN
Meta виплатить Трампу $25 млн – CNN
Лідер повстанців став президентом Сирії на час перехідного періоду
Лідер повстанців став президентом Сирії на час перехідного періоду
Маска номіновано на Нобелівську премію миру
Маска номіновано на Нобелівську премію миру
Трамп планує розміщення депортованих мігрантів у таборі Гуантанамо
Трамп планує розміщення депортованих мігрантів у таборі Гуантанамо
Британія призначила торгового представника в Україні
Британія призначила торгового представника в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 січня: ситуація на фронті
120K
Переворот у Києві. Кличко екстрено звернувся до президента
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 січня 2025
35K
Одіозний голова львівського МСЕК позбувся квартири, яка дісталася йому за цікавою схемою
21K
Легендарна Ада Роговцева відреагувала на скандал в університеті Карпенка-Карого
12K
Китайський Новий рік 2025: традиції та привітання у прозі, віршах і листівках

Новини

30 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Переворот» у столиці, США скасували заморожування програм допомоги. Головне за 29 січня
Вчора, 21:00
Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Вчора, 05:58
Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 29 січня
Вчора, 05:55
29 січня: яке сьогодні свято, традиції, заборони
Вчора, 00:05
Створення поштового банку та відкриття культурного хабу ЮНЕСКО у Львові. Головне за 28 січня
28 сiчня, 21:00

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua