Призупинення допомоги США іншим країнам зашкодить Україні – WSJ

Заморожування фінансування для закупівлі озброєнь може стати реальністю для Києва

WSJ: зупинка допомоги США іншим країнам ускладнить закупівлю зброї для України

Призупинення допомоги США іншим країнам може призвести до заморожування фінансування для закупівлі озброєнь Києву. Про це пише газета The Wall Street Journal. При цьому, за даними видання, Україна має й інші канали отримання американської зброї.

«Через роль Держдепартаменту США у нагляді за постачанням зброї призупинення допомоги, мабуть, заморозить фінансування, яке Держдеп надає Тайваню та Україні для закупівлі американського озброєння», – йдеться у повідомленні.

Раніше Сполучені Штати Америки офіційно оголосили про призупинення дії програми для українських біженців, що втікають від війни до США. Мова про United for Ukraine (U4U). У документі від 20 січня поточного року передбачено заходи щодо посилення охорони кордонів Сполучених Штатів, а також регулювання міграційних потоків. США, йдеться в повідомленні, останніми роками зазнали «вторгнення безпрецедентного рівня».

Агентство федерального уряду США (USAID) призупинило фінансування всіх програм і проєктів в Україні на 90 днів. Українські організації отримують листи щодо необхідності призупинити активності, що фінансувались коштом USAID або організацій, залежних від американського фінансування.

До слова, європейські союзники та інші прихильники України сприйняли як позитивний сигнал погрози президента США Дональда Трампа запровадити нові тарифи і санкції проти Москви, якщо вона не піде на угоду про припинення війни.