Під дописом МОН про виплату «вчительської тисячі» зібралось десятки гнівних коментарів

Педагоги з мінімальною зарплатою отримають «вчительську тисячу» додатково до неї

До обговорень у коментарях долучались шкільні педагоги, викладачі технічних училищ, працівники дошкільних закладів та пересічні українці

Міністерство освіти й науки України на сторінці у соціальній мережі опублікувало допис, в якому роз'яснюється, що педагоги з мінімальною зарплатнею отримають додаткову «вчительську тисячу».

Виплата доплати за роботу в несприятливих умовах праці («вчительська тисяча») не призведе до зменшення доплати до мінімальної заробітної плати, яку отримують ці вчителі.

У МОН нагадали, що з 1 січня 2025 року вчителі отримують 1300 грн (1000 грн після оподаткування), а з 1 вересня 2025 року – 2600 грн (2000 грн після оподаткування).

Однак під дописом зібралось чимало гнівних коментарів щодо виплат. Користувачів мережі обурює те, що сума доплати, на їхню думку, незначна, а розмов та заяв щодо цих коштів занадто багато.

Одна з користувачок пише:

Хтось не стримується у своїх висловлюваннях:

А хтось намагається конструктивно підійти до цього питання. Один з користувачів подякував МОН за увагу до вчительської праці, але пояснює, що доплата розміром 1300 грн не вирішує проблему гідної оплати. Все ж, за його словами, мінімальна зарплата педагогів залишається досить низькою.

Деякі ж користувачі наголошують на тому, що після доплати отримали ще менше зарплатні, бо частину виплат попередньо було знято:

Ще одна користувачка заявляє, що це приниження вчительської діяльності:

До обговорень у коментарях долучались шкільні педагоги, викладачі технічних училищ, працівники дошкільних закладів та пересічні українці. Ця тема доволі обурила суспільство, тож під дописом зібралась вже майже сотня коментарів.

До слова, у 2025 році розмір щомісячної доплати для педагогічних працівників відрізнятиметься залежно від їхнього обсягу навчального навантаження чи педагогічної роботи.