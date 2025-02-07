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Під дописом МОН про виплату «вчительської тисячі» зібралось десятки гнівних коментарів

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Під дописом МОН про виплату «вчительської тисячі» зібралось десятки гнівних коментарів
Педагоги з мінімальною зарплатою отримають «вчительську тисячу» додатково до неї
фото з відкритих джерел

До обговорень у коментарях долучались шкільні педагоги, викладачі технічних училищ, працівники дошкільних закладів та пересічні українці

Міністерство освіти й науки України на сторінці у соціальній мережі опублікувало допис, в якому роз'яснюється, що педагоги з мінімальною зарплатнею отримають додаткову «вчительську тисячу».

Виплата доплати за роботу в несприятливих умовах праці («вчительська тисяча») не призведе до зменшення доплати до мінімальної заробітної плати, яку отримують ці вчителі.

У МОН нагадали, що з 1 січня 2025 року вчителі отримують 1300 грн (1000 грн після оподаткування), а з 1 вересня 2025 року – 2600 грн (2000 грн після оподаткування).

Однак під дописом зібралось чимало гнівних коментарів щодо виплат. Користувачів мережі обурює те, що сума доплати, на їхню думку, незначна, а розмов та заяв щодо цих коштів занадто багато.

Одна з користувачок пише: 

Під дописом МОН про виплату «вчительської тисячі» зібралось десятки гнівних коментарів фото 1

Хтось не стримується у своїх висловлюваннях:

Під дописом МОН про виплату «вчительської тисячі» зібралось десятки гнівних коментарів фото 2

А хтось намагається конструктивно підійти до цього питання. Один з користувачів подякував МОН за увагу до вчительської праці, але пояснює, що доплата розміром 1300 грн не вирішує проблему гідної оплати. Все ж, за його словами, мінімальна зарплата педагогів залишається досить низькою.

Під дописом МОН про виплату «вчительської тисячі» зібралось десятки гнівних коментарів фото 3

Деякі ж користувачі наголошують на тому, що після доплати отримали ще менше зарплатні, бо частину виплат попередньо було знято:

Під дописом МОН про виплату «вчительської тисячі» зібралось десятки гнівних коментарів фото 4
Під дописом МОН про виплату «вчительської тисячі» зібралось десятки гнівних коментарів фото 5

Ще одна користувачка заявляє, що це приниження вчительської діяльності:

Під дописом МОН про виплату «вчительської тисячі» зібралось десятки гнівних коментарів фото 6

До обговорень у коментарях долучались шкільні педагоги, викладачі технічних училищ, працівники дошкільних закладів та пересічні українці. Ця тема доволі обурила суспільство, тож під дописом зібралась вже майже сотня коментарів.

До слова, у 2025 році розмір щомісячної доплати для педагогічних працівників відрізнятиметься залежно від їхнього обсягу навчального навантаження чи педагогічної роботи.

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Теги: зарплата вчитель педагог освіта Міністерство освіти і науки

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Наука та освіта

Під дописом МОН про виплату «вчительської тисячі» зібралось десятки гнівних коментарів
Під дописом МОН про виплату «вчительської тисячі» зібралось десятки гнівних коментарів
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