Росіяни почали активно брати мікрокредити під шалені відсотки

У грудні 70% нових кредитів припадало на мікрофінансові організації (МФО), тоді як рік тому цей показник становив 47,4%

У січні-вересні 2024 року мікрофінансові організації видали росіянам позики на 1,26 трлн рублів – на 23,3% більше, ніж роком раніше

Посилення вимог до видачі кредитів у банках змушує росіян частіше брати «позики до зарплати» під 292% річних. Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.

У грудні 70% нових кредитів припадало на мікрофінансові організації (МФО), тоді як рік тому цей показник становив 47,4%.

Значення мікропозик також зросло у загальній структурі кредитування: у грудні на продукти МФО в РФ припало 13,6% від загального обсягу виданих позик, тоді як наприкінці 2023 року цей показник був майже в 3,5 раза меншим – 3,9%.

Раніше, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, частка мікрофінансових організацій сягала 62,7% за кількістю позик і 8,7% за їхнім обсягом. За даними Центробанку РФ, у січні-вересні 2024 року МФО видали росіянам позики на 1,26 трлн рублів, що на 23,3% більше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, російську економіку у 2025 році чекає уповільнення темпів зростання приблизно вдвічі, заявив 26 грудня президент РФ Володимир Путін. Про це повідомляє The Moscow Times. Цього року, за словами Путіна, російський ВВП прибавить під 4%, тоді як вже наступного зростання сповільниться до 2-2,5%, за оцінками Мінекономрозвитку.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що в наступному році темпи зростання в Росії уповільняться втричі, до 1,3%, а до кінця десятиліття впадуть до нікчемних 1% в рік. За прогнозом російського банку, у 2025 році економіка прибавить лише 0,5–1%, а зростання інвестицій може обнулитися.

До слова, Росія перебуває на межі економічного «колапсу». Влада може вдатися до заморозки банківських рахунків громадян, та навіть, обмежити доступ до продуктів. Про це повідомляє британське видання Daily Express.

Зазначається, що ціни в РФ на картоплю зросли майже на 95% у період з листопада 2023 по 2024 рік, тоді як вершкове масло подорожчало на 36,5%. Різке збільшення цін на продукти призвело до хвилі пограбувань супермаркетів по всій країні.