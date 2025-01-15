Скільки отримують члени наглядової ради «Нафтогазу»? Компанія розсекретила суми (документ)

Якщо ви раптом станете членом наглядової ради «Нафтогазу України», щомісяця вам гарантовано майже пів мільйона

За 2023-2024 роки члени наглядової ради «Нафтогазу» Людо Ван дер Хейден, Тор Мартін Анфіннсен, Річард Хуквей та Наталія Бойко (радниця прем’єр-міністра України) отримали по 8 млн грн винагороди кожен (без урахування податків). При цьому, як повідомив начальник юридичного департаменту «Нафтогазу» Ігор Моісеєв у відповіді на запит «Главкома», жодної копійки винагороди за два роки не взяли члени наглядової ради Ростислав Шурма (до вересня 2024 року працював заступником глави Офісу президента), Костянтин Мар'євич (паралельно обіймає посаду першого заступника державного секретаря Кабміну) та Ентоні Маріно.

Варто наголосити: цю інформацію «Главкому» вдалося витягнути з національної акціонерної компанії після скарги до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Наглядова рада НАК «Нафтогаз України»

Наглядова рада, згідно зі Статутом «Нафтогазу», є колегіальним органом, що частково здійснює управління компанією, а також контролює та регулює діяльність правління (виконавчого органу компанії, який здійснює управління її поточною діяльністю). Персональний склад наглядової ради формується загальними зборами «Нафтогазу», у яких мають право брати участь акціонери або їхпредставники. Голову наглядової ради обирають члени наглядової ради простою більшістю голосів. До компетенції наглядової ради, серед іншого, входить: схвалення бюджету та стратегії організаційних змін компанії; розроблення кодексу корпоративного управління; обрання та звільнення голови правління компанії й інших членів правління; надання згоди на правочини, які перевищують 3 млрд грн. Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті «Нафтогазу», членами наглядової ради є семеро осіб: Ентоні Маріно – колишній виконавчий директор, президент та СЕО компанії Vermilion Energy. Нині президент та CEO компанії Tenaz Energy;

– колишній виконавчий директор, президент та СЕО компанії Vermilion Energy. Нині президент та CEO компанії Tenaz Energy; Тор Мартін Анфіннсен – колишній старший віцепрезидент компанії Equinor (Statoil). Нині є старшим радником в компанії Boston Consulting Group. Також був головою ради директорів Danske Commodities, членом ради директорів асоціації Eurogas та членом ради директорів електростанції Dublin Bay Power;

– колишній старший віцепрезидент компанії Equinor (Statoil). Нині є старшим радником в компанії Boston Consulting Group. Також був головою ради директорів Danske Commodities, членом ради директорів асоціації Eurogas та членом ради директорів електростанції Dublin Bay Power; Річард Хуквей – обіймав посади фінансового та операційного директора компанії British Petroleum. Працював директором у раді директорів компанії EDF, є членом наглядових рад компаній Royal Vopak N.V., Parkland Corp та Агентства з атомної енергії Великобританії;

– обіймав посади фінансового та операційного директора компанії British Petroleum. Працював директором у раді директорів компанії EDF, є членом наглядових рад компаній Royal Vopak N.V., Parkland Corp та Агентства з атомної енергії Великобританії; Людо Ван дер Хейден – директор-засновник ініціативи INSEAD та співголова Міжнародної директорської програми та Програми сучасного врядування в банківській сфері;

– директор-засновник ініціативи INSEAD та співголова Міжнародної директорської програми та Програми сучасного врядування в банківській сфері; Наталія Бойко – радниця прем’єр-міністра України. Засновниця та керівниця Центру взаємодії з владою у Київській школі економіки. Обіймала посаду заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції.

– радниця прем’єр-міністра України. Засновниця та керівниця Центру взаємодії з владою у Київській школі економіки. Обіймала посаду заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції. Ростислав Шурма – заступник керівника Офісу президента України. З 2007 року обіймав посаду фінансового директора у ЗАТ «Макіївський металургійний завод». З 2012 по 2019 роки працював генеральним директором ВАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь».

– заступник керівника Офісу президента України. З 2007 року обіймав посаду фінансового директора у ЗАТ «Макіївський металургійний завод». З 2012 по 2019 роки працював генеральним директором ВАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь». Костянтин Мар’євич – перший заступник держсекретаря Кабміну. 2014-2016 роки – обіймав керівні посади у Мінрегіоні, а також був заступником керуючого справами Управління справами Апарату Верховної Ради України. З 2016 по 2019 роки працював заступником керівника, керівником Служби віцепрем'єра України. З 2020 року працював на посаді держсекретаря Мінекономіки, а з червня 2021 року призначений першим заступником держсекретаря Кабінету міністрів України.

7 листопада 2024 року «Главком» відправив запит до керівництва наглядової ради «Нафтогазу» з проханням оприлюднити суми виплат перелічених посадовців. Згідно з законом, ця інформація є суспільно важливою та має бути публічною.

Проте компанія, всупереч цьому, відхилила запит редакції, знайшовши дивовижний аргумент. Мовляв, «інформаційні ресурси «Нафтогазу» піддаються численним кібератакам», і «оприлюднення запитуваної інформації може завдати шкоди національній безпеці України». У «Нафтогазі» порадили «Главкому» почекати закінчення воєнного стану, і тільки тоді запитувані зарплати будуть у вільному доступі на сайті компанії.

«Нафтогаз» приховав зарплати членів наглядової ради від журналістів

Відтак «Главком» звернувся за допомогою до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубенця, надіславши скаргу про порушення «Нафтогазом» права на доступ до публічної інформації. Після цього оскарження компанія таки надала «Главкому» дані про зарплати членів наглядової ради.

«Нафтогаз» таки був змушений надати дані про зарплати членів наглядової ради після скарги до омбудсмена

Нижче – таблиця, отримана редакцією, з відомостями про зарплату та інші доплати, які отримали члени наглядової ради «Нафтогазу» Ентоні Маріно, Тор Мартін Анфіннсен, Річард Хуквей, Людо Ван дер Хейден, Наталія Бойко, Ростислав Шурма, Костянтин Мар’євич за період з січня 2023-го до листопада 2024-го (у розрізі місяців із сумами).

Зарплати та інші доплати, які отримали члени Наглядової ради «Нафтогазу»

У коментарі «Главкому» адвокат, медіаюрист ГО «Платформа прав людини» Євген Воробйов прокоментував ситуацію із приховуванням «Нафтогазом» інформації про зарплати членів наглядової ради. За його словами, ця інформація повинна мати статус відкритої. Поза тим «Нафтогаз» неправильно трактував законодавство та застосував так званий трискладовий тест (ідеться про обмеження доступу до інформації, яке може бути за конкретних обставин: в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням; розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні). «Розпорядник інформації забувся та не врахував відомі вже висновки Верховного суду, де чітко наголошується: якщо доступ до інформації санкціонований законом, то трискладовий тест не застосовується», – наголосив медіаюрист.

Зазначимо, що «Нафтогаз» не вперше приховує зарплати своїх співробітників від суспільства. Навесні 2023 року «Главком» запитував дані про заробітні плати, винагороди та інші виплати за 2022-2023 роки тодішнього голови правління Олексія Чернишова (з грудня 2024 року Чернишов перейшов з «Нафтогазу» на посаду віцепрем’єр-міністра України-міністра національної єдності України), а також директорів дочірніх компаній, які входять до структури «Нафтогазу». Відповідь була неочікуваною: у державній компанії пояснили, буцімто поширення такої інформації «буде вважатися порушенням права особи на особисте та сімейне життя та його таємницю».

Варто додати, що після звільнення Олексія Чернишова наглядова рада призначила тимчасовим виконувачем обов'язків голови правління «Нафтогазу» Романа Чумака, який обіймав посаду фінансового директора компанії. У коментарі Forbes Наталія Бойко розповідала, що наглядова рада компанії ще у грудні погодила початок відбору нового керівника «Нафтогазу». Завершити процес відбору кандидата сподіваються до кінця першого кварталу 2025 року.

Нагадаємо, зарплати народних депутатів України на сьогодні становлять орієнтовно 40 тис. грн на місяць.

До слова, за підсумками третього кварталу 2024 року реальні зарплати українців (з урахуванням інфляції) в середньому перевищили довоєнний рівень на 7,2%. Лідерами стали ІТ-спеціалісти, у яких зарплати зросли більш ніж на 45%. Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді Національного банку.

Також повідомлялося, що зарплати українських чиновників з січня по листопад 2024 року зросли на 61%. У центральних державних органах вона становила 62 тис. грн. За даними Мінфіну, на початку 2024 року середня зарплата чиновників була 38,6 тис. грн. Таким чином наразі вона у 3,4 раза перевищує середній рівень по країні.

Єлизавета Жабська, «Главком»