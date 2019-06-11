Засоби дистанційної передачі даних встановлені лише у 7% підприємств Миколаївщини



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Дистанційна передача даних необхідна для належної організації добового балансування на внутрішньому ринку природного газу

Лише 7% непобутових споживачів області вже облаштували свої вузли обліку засобами дистанційної передачі даних. Така вимога міститься в Кодексі газорозподільних систем з метою максимально точного контролю за обсягами споживання газу.

Наявність приладів дистанційної передачі даних необхідна для належної організації добового балансування на внутрішньому ринку природного газу, яке стартувало 1 березня 2019 року. Відповідне обладнання гарантує автоматичне і точне надходження даних про обсяги спожитого газу до АТ «Миколаївгаз» в щоденному режимі. Відсутність таких приладів значно ускладнює цей процес.

«За відсутності у деяких підприємств засобів дистанційної передачі даних нашим фахівцям доводиться збирати дані за телефоном, через СМС або електронну пошту, а потім заносити їх до системи вручну. Це забирає надзвичайно багато часу і людського ресурсу. Крім того, зростає ризик допущення помилок і неточностей, які можуть призвести до спотворення реальної картини обсягів споживання газу і, як результат – накладання штрафних санкцій на споживачів», - розповідає директор технічний АТ «Миколаївгаз» Сергій Мовчан.

Тому встановлення приладів дистанційної передачі даних є дуже важливим. На цьому неодноразово наголошував і держрегулятор НКРЕКП. Комісією навіть було надано підприємствам відстрочку до травня 2019 року під надання безвідкличного гарантійного листа. Крім того, держава пішла назустріч тим споживачам, чиї комерційні вузли обліку мають типорозмір G1,6-G6 (або ті, що споживають менше 10 тис. куб м на рік), і відмінила для них цю норму закону (Постанова НКРЕКП №750 від 17.05.2019р).

Проте наразі із 1,4 тис. споживачів газу - юридичних осіб у Миколаївській області, які підпадають під вимогу Кодексу ГРМ, 1,2 тис. досі зволікають зі встановленням необхідного обладнання.

Нагадаємо, що придбати прилади дистанційної передачі даних юридичні особи можуть у будь-якої фірми на власний розсуд. Але технічне завдання та консультації щодо встановлення цих засобів можна отримати лише в АТ «Миколаївгаз», звернувшись до Центру обслуговування клієнтів.