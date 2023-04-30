Ситуація поліпшується – Нацбанк розповів про стан валютного ринку

Нацбанк бачить поліпшення ситуації на валютному ринку

Різниця між офіційним та готівковим курсом гривні до долара останніми тижнями скоротилась до 2-4% проти 28,5% у червні минулого року. Про це повідомляє пресслужба Національного банку у Фейсбуці.

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«Ситуація на валютному ринку також поліпшується. Якщо в червні минулого року різниця між офіційним та готівковим курсом гривні до долара сягала 28,5%, то останніми тижнями вона перебувала в діапазоні 2-4%», – йдеться у повідомленні.

У Нацбанку пояснюють, що валютний ринок стабілізувався завдяки ритмічному надходженню міжнародної допомоги, подальшому пристосуванню економіки до умов війни та продовженню «зернової угоди».

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Також стабілізація курсу відбулася завдяки калібруванню Національним банком валютних обмежень, що дало змогу мінімізувати непродуктивний відплив капіталу з країни, і послідовній монетарній політиці НБУ, спрямованій на збільшення привабливості гривневих активів.

Крім того, регулятор запровадив інструменти для зниження попиту та збільшення пропозиції в готівковому сегменті валютного ринку. А відмова від емісійного фінансування дефіциту бюджету та зростання привабливості гривневих активів сприяли подальшій стабілізації очікувань.

«Попри те, що макроекономічна ситуація в Україні поступово відновлюється, повноцінна відбудова країни потребуватиме значного ресурсу», – підкреслили у Нацбанку.

Зазначається, що потреби України у фінансуванні для відновлення та реконструкції Світовий банк оцінив у 411 млрд дол. США, з яких 14 млрд дол. США – це критичні потреби, які мають бути закриті цьогоріч.