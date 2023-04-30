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Ситуація поліпшується – Нацбанк розповів про стан валютного ринку

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ситуація поліпшується – Нацбанк розповів про стан валютного ринку
фото з відкритих джерел

Нацбанк бачить поліпшення ситуації на валютному ринку

Різниця між офіційним та готівковим курсом гривні до долара останніми тижнями скоротилась до 2-4% проти 28,5% у червні минулого року. Про це повідомляє пресслужба Національного банку у Фейсбуці.

«Ситуація на валютному ринку також поліпшується. Якщо в червні минулого року різниця між офіційним та готівковим курсом гривні до долара сягала 28,5%, то останніми тижнями вона перебувала в діапазоні 2-4%», – йдеться у повідомленні.

У Нацбанку пояснюють, що валютний ринок стабілізувався завдяки ритмічному надходженню міжнародної допомоги, подальшому пристосуванню економіки до умов війни та продовженню «зернової угоди».

Також стабілізація курсу відбулася завдяки калібруванню Національним банком валютних обмежень, що дало змогу мінімізувати непродуктивний відплив капіталу з країни, і послідовній монетарній політиці НБУ, спрямованій на збільшення привабливості гривневих активів.

Крім того, регулятор запровадив інструменти для зниження попиту та збільшення пропозиції в готівковому сегменті валютного ринку. А відмова від емісійного фінансування дефіциту бюджету та зростання привабливості гривневих активів сприяли подальшій стабілізації очікувань.

«Попри те, що макроекономічна ситуація в Україні поступово відновлюється, повноцінна відбудова країни потребуватиме значного ресурсу», – підкреслили у Нацбанку. 

Зазначається, що потреби України у фінансуванні для відновлення та реконструкції Світовий банк оцінив у 411 млрд дол. США, з яких 14 млрд дол. США – це критичні потреби, які мають бути закриті цьогоріч.

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Теги: Світовий банк ринок фінансування

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