Збільшення ренти на газ приведе до зупинки видобутку і необхідності купувати його у РФ – нардеп

«Слуга Народу» Гетманцев зареєстрував законопроект, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 69%

Газ це головна і чи не остання дієва зброя нашого ворога! – Буймістер

Плани депутатів «Слуги Народу» підвищити податки для видобутку українського газу до рекордних 70% призведе до зупинки буріння нових свердловин і змусить Україну просити газ у Російської Федерації.

Про це заявила народний депутат Людмила Буймістер.

«Я казала неодноразово: Газ це головна і чи не остання дієва зброя нашого ворога! На цей раз він використовує її через агентів впливу в середині українського парламенту. Сьогодні, галузь видобутку газу хочуть зупинити, вбити, розтоптати. Хочуть ввести збір у розмірі 70% від ціни. А на які гроші робити нове буріння? Тобто Україну хочуть залишити без газу. А де його брати – ви знаєте. 20 років там брали. Кому це вигідно? – ви теж знаєте: Газпрому, Кремлю, Путіну», – заявила Буймістер.

Вона наголосила, що одним з найтяжчих злочинів керівництва НАК Нафтогаз України останніх років була втрата власного видобутку газу до найнижчого за 21 рік рівня, що змушувало Україну більше газу імпортувати для населення.

«У цей же час український видобуток тримався на приватних компаніях. Які в останні роки вклали сотні мільйонів доларів у нове буріння та розвідку», – наголосила Буймістер.

Нагадаємо, 9 лютого у Верховні Раді «Слуга Народу» Гетманцев зареєстрував законопроект, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу в Україні до рекордних за всю історію країни 69%.