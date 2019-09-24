Збитки «Івано-Франківськгазу» за рік зросли на 56% новини компаній



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На кінець року збитки компанії можуть сягнути майже 300 млн грн

Спровокована НКРЕКП фінансова криза ставить під загрозу проходження опалювального сезону 2019/2020 рр. Сума збитків АТ «Івано-Франківськгаз» у 2019 році сягне 296 млн грн. Це на 56% більше, ніж у 2018 році. Четвертий рік поспіль для АТ «Івано-Франківськгаз» діє економічно необґрунтований тариф, який НКРЕКП не переглядає з 2017 року. За цей час загальна сума збитків компанії досягла 515 млн грн.

Основна проблема нового опалювального періоду – зношені газорозподільні мережі і зростаюча загроза їх аварійності. Станом на сьогодні майже 2000 км замартизованих газопроводів, з них більше 1000 непридатних. Натомість на заміну в тарифі передбачено тільки 17,6 км. Така ж ситуація і з шафовими розподільними пунктами, які підтримують тиск газу в мережі на необхідному рівні. В той час як 332 ШРП непридатні для експлуатації, тариф передбачає заміну лише 38 пунктів. І з кожним роком кількість непридатних мереж та газового обладнання зростає.

«Збиткові тарифи на розподіл газу та відповідна недостатність фінансування призводять до критичного стану мереж, створюють ризики для безпечного та стабільного газопостачання та відтоку кадрів За 4 роки їх дії, збитки компанії склали 515 млн. грн, а всього по галузі - 20 млрд грн», – розповідає фінансовий директор АТ «Івано-Франківськгаз» Дмитро Горбатюк.

Через заморожені тарифи на розподіл газу незмінно низькою залишається зарплата фахівців «Івано-Франківськгазу». Середня зарплата прикарпатських газовиків складає 8,7 тис. грн, що на третину менше від середньої в енергетиці. Невеликі зарплати призводять до відтоку кваліфікованих спеціалістів, які шукають більш високооплачувану роботу. З початку 2019 року з компанії звільнилося 200 фахівців. Як правило, це слюсарі, зварники, монтери, водії - люди, які цілодобово забезпечують безаварійний розподіл газу.

Так, лише в аварійно-диспетчерській службі, яка цілодобово ліквідовує витоки газу, не вистачає майже 70 фахівців, ще 50 спеціалістів – в службі, яка здійснює комплексно-приладне обстеження: перевіряє мережі та виявляє витоки газу на них. Через незаповненість вакансій, збільшується навантаження на працівників, а зарплата незмінно залишається низькою.

Вихід - один. Усунути дискримінаційні тарифи, які вже втричі нижчі необхідного рівня. Середній місячний платіж за надання послуг розподілу у 2018 році по Івано-Франківській області склав 77,8 грн, що нижче витрат на мобільний зв'язок та інтернет.

У зв'язку з цим «Івано-Франківськгаз» наголошує на необхідності наступних кроків з боку НКРЕКП:

- довести розмір тарифу до економічно обґрунтованого рівня;

- компенсувати операторам ГРМ понесені збитки;

- затвердити нову модель тарифу на розподіл, яка передбачає рівномірну оплату послуг операторів ГРМ на протязі всього року.

Чекають на новий тариф і споживачі природного газу. Це підтверджено результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Абсолютна більшість опитаних споживачів відзначили, що для них важливо розуміти, скільки саме вони сплачують за спожитий енергоресурс, а скільки - за послугу його доставки до оселі. У більшості споживачі зацікавлені у тому, щоб одержувати деталізовану інформацію про складові вартості послуг енергопостачання.