  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Збитки «Запоріжгазу» зросли на 174% і досягнуть 210 млн грн

    новини компаній
    • Розсилка
    Збитки «Запоріжгазу» зросли на 174% і досягнуть 210 млн грн

    Через низький рівень заробітної плати підприємство залишають висококваліфіковані фахівці

    Попередня сума збитків АТ «Запоріжгаз» в 2019 році складе 210 млн гривень. Це на 174%  більше, ніж в 2018 році. Поточний рік стане третім поспіль, коли для АТ «Запоріжгаз» діє економічно необґрунтовані тариф, який НКРЕКП не переглядає з 2016 року. За цей час загальна сума збитків компанії досягла 350 млн грн.

    У компанії стверджують, що спровокована НКРЕКП фінансова криза призведе до того, що до початку опалювального сезону 2019/2020 в Запорізькій області 98 газорегуляторних пунктів і 296 шафових газорегуляторних пунктів виявляться в аварійному стані, а довжина повністю зношених газопроводів може досягти 2,5 тис. км.

    Через низький рівень заробітної плати підприємство залишають висококваліфіковані фахівці. Тільки у вересні з компанії «Запоріжгаз» звільнилося 36 осіб, а в загалі в цьому році 237 фахівців і основна частина цих працівників майстри, які обслуговують газові мережі.

    «Збиткові тарифи на розподіл газу і недолік фінансування призводять до критичного стану мереж, створюють ризики для безпечної доставки газу людям. За 4 роки бездіяльності регулятора збитки нашої компанії склали 350 млн грн, - говорить технічний директор АТ «Запоріжгаз» Тетяна Бузовська.

    Читайте також

    У компанії вважають, що вихід – один: усунути дискримінаційні тарифи, які вже в три рази нижче необхідного рівня.

    Середній місячний платіж за розподіл газу в 2019 році в Запорізькій області склав 28 грн, що нижче витрат на мобільний зв'язок та інтернет.

    У зв'язку з цим АТ «Запоріжгаз» наголошує на необхідності наступних кроків з боку НКРЕКП:

    - довести розмір тарифу до економічно обґрунтованого рівня;

    - компенсувати операторам ГРМ понесені збитки;

    - затвердити нову модель тарифу на розподіл, яка передбачає рівномірну оплату послуг операторів ГРМ на протязі всього року.

    Хочуть бачити новий тариф і клієнти компанії. Згідно з результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології, більшість опитаних споживачів у Запорізькій області відзначили, що для них важливо розуміти, скільки саме вони платять за спожитий енергоресурс, а скільки - за послугу його доставки в будинок. У більшості споживачі зацікавлені в тому, щоб отримувати деталізовану інформацію про складові вартості послуг енергопостачання.

    Читайте також
    НКРЕКП газ Запорізька область
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ