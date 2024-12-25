Кабмін продовжив заборону на експорт солі, газу, золота

Як тільки внутрішній ринок стане профіцитним, обмеження на експорт буде скасовано

Кабінет міністрів України затвердив перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та квотам на 2024 рік. Про це йдеться в урядовій постанові №1481.

«Щорічне ліцензування й квотування запобігає можливому дефіциту важливих товарів на внутрішньому ринку. Наприклад, після того, як російські війська окупували Соледар, на українському ринку зберігається дефіцит харчової солі. Тому ми продовжили режим ліцензування та квотування експорту цієї продукції. Як тільки внутрішній ринок стане профіцитним, такі обмеження будуть скасовуватись», – пояснив заступник міністра економіки України Тарас Качка.

Також уряд затвердив ліцензування та квотування експорту:

золота, срібла та брухту дорогоцінних металів;

коксівного вугілля (тільки марки «К»);

мазуту;

природного газу українського походження.

Щодо імпорту, то ліцензуватися та квотуватися будуть озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази, а також обладнання та товари, які можуть їх містити.

Урядова постанова також продовжує на 2025 рік ліцензування експорту окремих видів агропродукції (зернові та олійні) до Республіки Болгарія, Румунії, Словацької Республіки, Угорщини та Республіки Польща. А в межах раніше визначеної квоти встановлюється режим ліцензування та квотування експорту цукру та м’яса птиці до країн ЄС.

Нагадаємо, за даними Національного банку Україна за 10 місяців 2024 року заробила на експорті товарів та послуг $46,35 млрд. Близько 63% усіх вивезених товарів – це продовольчі товари та сировина для їх виготовлення, а серед наданих за кордон послуг переважає частка ІТ.

Експорт товарів та послуг у 2024 році збільшився на 10%, ніж за такий самий період минулого року. Переважна більшість заробленого – 70% або $32,25 млрд припадає на товари. Менше третини або ж $14,09 млрд – експорт послуг. Попри поступове зростання загальні обсяги експорту все ще не дотягують до рівня 2021 року. У порівнянні з 2021 роком, експорт на 29% менший – тоді він склав $65,15 млрд.

Як зазначається, 44% від усього експорту України цьогоріч – це продовольчі товари та сировина для їх виготовлення, що на 14% більше, ніж минулого року. Переважно, йдеться про сільськогосподарський сектор.

До слова, заради налагодження робочих відносин із майбутньою адміністрацією обраного президента США Дональда Трампа Євросоюз може наростити закупівлі військової та сільськогосподарської продукції у США.