Чому українці бояться здавати житло в оренду? Оприлюднено несподівані причини

Оренда житла в Україні не для всіх є простою справою

Один із основних страхів орендодавців – це спілкування з клієнтами та сусідами

Між власниками квартири і орендарями іноді спалахують конфлікти і непорозуміння. Причому страхи і побоювання є не тільки у тих, хто зняв квартиру, а й у тих, хто її здав. Безумовний лідер серед страхів орендодавців – 52% – прибирання об’єкту після від'їзду старих та перед приїздом нових орендарів. Про це свідчать результати опитування OLX.

Наступний страх орендодавців – це спілкування з клієнтами та сусідами, для 35% це створює складнощі. 40% молодих орендодавців стверджують, що комунікація буває складною не тільки з потенційними клієнтами, а й з сусідами та ріелторами.

У напрузі через потребу спілкування перебуває 30% чоловіків, а в жінок такий показник складає 25%. Старшим людям найважче нагадувати про оплату – 38% – та розв'язувати актуальні комунальні питання – 34%.



Серед інших бар'єрів, з якими кожному орендодавцю доводиться мати справу, – погодження знижки (29%) – та перевірка об’єкту (24%).

Також 9% українців віком 65+, які здають житло в оренду, вважають, що кожен орендар – проблемний. Водночас орендодавці віком від 18 до 24 років вважають комунікацію з клієнтом нелегкою справою, тому 60% з них постійно користуються послугами ріелтора.

Для багатох орендодавців, а саме для 71% – це лише фінансова підтримка до основного заробітку. Близько 29% респондентів зазначають, що дохід, який вони отримують від оренди житла, – основний.

У кількісному онлайновому опитуванні на платформі OLX взяли участь 800 респондентів.

Раніше повідомлялося, що ціни на первинне житло в Києві стабілізувалися. Середня ціна квадратного метра нового житла у столиці залишилася незмінною – 33 тис. грн.

Упродовж вересня 2021 року вартість квартир на вторинному ринку житла в Україні знизилася на 3,1% – з $929 до $901 за квадратний метр.