Скільки коштує нове житло в Києві в листопаді: ціни в районах столиці

За жовтень ціни на нове житло в Києві не зросли

У 2021-му ціни на нерухомість у Києві виросли на більше ніж 20% від початку року

Ціни на первинне житло в Києві стабілізувалися. Станом на 1 листопада 2021 року середня ціна квадратного метра нового житла у столиці залишилася незмінною – 33 тис. грн. Про це повідомляє ЛУН Місто.

Ціни на нове житло в районах Києва

Найдорожчим районом Києва залишається Печерський. Середня вартість квадратного метра нового житла тут складає 66,1 тис. грн, що на 3,5 тис. грн дорожче, ніж у жовтні.

Найдешевшим продовжує бути Деснянський район із 22,6 тис. грн за квадрат, що на 600 грн дешевше попереднього місяця.

Ціни на нове житло в передмісті Києва

Цього місяця приблизно на 1 тис. грн піднялася середня вартість квадратного метра в агломерації. Найдорожчими залишаються ЖК у Вишневому – 24 тис. грн та вишгородські новобудови – 23 тис. грн за квадрат.

Ціни у класах житла

Станом на 1 листопада економклас у Києві в середньому коштує 22 тис. грн за кв. м, комфорт – 26,9 тис. грн за кв. м, бізнес – 50,6 тис. грн за кв. м, преміум – 73,8 тис. грн за кв. м.

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