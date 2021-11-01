Скільки коштує нове житло в Києві в листопаді: ціни в районах столиці

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    Ринок новобудов: Київ тримає стабільні ціни, передмістя – дорожчає

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    За жовтень ціни на нове житло в Києві не зросли - Ринок новобудов: Київ тримає стабільні ціни, передмістя – дорожчає
    За жовтень ціни на нове житло в Києві не зросли
    Фото з відкритих джерел

    У 2021-му ціни на нерухомість у Києві виросли на більше ніж 20% від початку року

    Ціни на первинне житло в Києві стабілізувалися. Станом на 1 листопада 2021 року середня ціна квадратного метра нового житла у столиці залишилася незмінною – 33 тис. грн. Про це повідомляє ЛУН Місто.

    Ціни на нове житло в районах Києва

    Найдорожчим районом Києва залишається Печерський. Середня вартість квадратного метра нового житла тут складає 66,1 тис. грн, що на 3,5 тис. грн дорожче, ніж у жовтні.

    Найдешевшим продовжує бути Деснянський район із 22,6 тис. грн за квадрат, що на 600 грн дешевше попереднього місяця.

    Ціни на нове житло в передмісті Києва

    Цього місяця приблизно на 1 тис. грн піднялася середня вартість квадратного метра в агломерації. Найдорожчими залишаються ЖК у Вишневому – 24 тис. грн та вишгородські новобудови – 23 тис. грн за квадрат.

    Ціни у класах житла

    Станом на 1 листопада економклас у Києві в середньому коштує 22 тис. грн за кв. м, комфорт – 26,9 тис. грн за кв. м, бізнес – 50,6 тис. грн за кв. м, преміум – 73,8 тис. грн за кв. м.

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    Теги: Київ нерухомість ціни Київщина квартира
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