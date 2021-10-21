Ціни на житло в Україні пішли вниз? Аналітики вперше за багато місяців зафіксували зміну тренду

У вересні вартість житла на вторинному ринку нерухомості дещо знизилася

Упродовж вересня 2021 року вартість квартир на вторинному ринку житла в Україні знизилася на 3,1% – з $929 до $901 за квадратний метр. Про це йдеться у дослідженні ринку нерухомості України, проведеного Асоціацію фахівців з нерухомості (рієлторів) України спільно з Геоінформаційним порталом «Увекон».

Зокрема, однокімнатні квартири подешевшали в середньому на 0,6% (із $957 до $951 за квадратний метр), двокімнатні помешкання стали дешевшими на 2% (із $886 до $860 за квадратний метр). Вартість трикімнатних квартир протягом місяця знизилася на 4,6% (із $879 до $838 за один квадратний метр). Найбільше подешевшали чотирикімнатні квартири (на 7,8%, з $1227 до $1131 за квадратний метр).

Автори дослідження звернули увагу на те, що в обласних центрах України, на відміну від менших населених пунктів, упродовж вересня вартість житла продовжувала зростати, однак повільніше, ніж у попередні місяці. У вересні вартість квартир на вторинному ринку в обласних центрах збільшилася на 0,8% – з $804 за квадратний метр за підсумками серпня до $810 на кінець вересня.

Під час дослідження його авторами було проаналізовано майже 236,2 тис. пропозицій виставлених на продаж квартир загальною площею 14,7 млн квадратних метрів.

Раніше повідомлялося, що у 2022 році українці заплатять на 21% більше податку на житло.

До слова, у Києві 60% звернень до рієлторів стосуються малогабаритних квартир. Близько 20% населення столиці дають запити на приватні будинки та земельні ділянки в найближчому передмісті Києва.

Раніше у мережі показали, який вигляд має найдорожча однокімнатна квартира у Києві.

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