Максим Микитась: У теперішніх проблемах Укрбуду винні Федотенков і Майборода



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Максим Микитась місяць тому вийшов з СІЗО під заставу 80 млн грн як фігурант у справі про аферу з житлом для Нацгвардії

Після низки надуманих скандалів навколо Укрбуду, компанію продали ресторатору Дмитру Федотенкову в обхід основного власника, - Микитась

Угоду про продаж активів Укрбуду київському ресторатору Дмитру Федотенкову в обхід основного власника організував гендиректор компанії Олег Майборода.

Про це заявив сам експрезидент корпорації «Укрбуд» Максим Микитась в ефірі телеканалу «Прямий».

За словами Максима Микитася, це сталось після низки надуманих скандалів навколо Укрбуду.

«До мене Майборода прийшов і запропонував шукати співінвестора, тому що будівельний ринок має високі репутаційні ризики. Я, коли був народними депутатом, за довіреністю передав управління компаніями по трастовій угоді Майбороді Олегу Григоровичу. В процесі пошуку інвесторів мною були підписані певні меморандуми, які в народі називають «понятійки». Вони не мають жодного юридичного оформлення, не несуть жодних юридичних наслідків. Такий меморандум я підписав у вересні і з паном Федотенковим, якого привів Майборода, який є сусідом пана Майбороди. Вони запевнили, що є потужні інвестори, партнери, з якими мене познайомлять, і з якими я так би мовити підписав ці меморандуми загалом на $48 млн»,- розповів Микитась.

Микитась розповідає, що після цього він виїхав з України на кілька днів, а коли повернувся, то за цим меморандумом Майборода за своєю довіреністю переписав активи на Федотенкова та низку пов’язаних з ним компаній.

Як писали ЗМІ, Федотенков може бути пов'язаний з російським бізнесом. Зокрема з російським мільярдером, власником Московського кредитного банку Романом Авдєєвим, який має досвід вкладень в девелоперський сектор. Його ж концерн «Россіум» контролює інвестиційно-девелоперський холдинг «Інград», що працює на ринку житлової і комерційної нерухомості Московського регіону. Слід зазначити також, що Сергій Медведчук - брат Віктора Медведчука призначений радником гендиректора концерну «Россіум» з інвестицій в нефінансові активи.

Нагадаємо, що Максим Микитась місяць тому вийшов з СІЗО під заставу в 80 млн грн як фігурант у справі про аферу з житлом для Нацгвардії. Після цього він заявив, що продав свою частку в компанії «Укрбуд девеломпент» неназваному інвесторові. Пізніше ЗМІ опублікували меморандум між Максимом Мікітасов і Дмитром Федотенкова.