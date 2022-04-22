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    Економіка та фінанси

    Зеленський на сесії Світового банку розповів про п’ять кроків, необхідних Україні

    Звернення президента Володимира Зеленського під час міністерського круглого столу Світового банку на підтримку України - Зеленський на сесії Світового банку розповів про п’ять кроків, необхідних Україні
    Звернення президента Володимира Зеленського під час міністерського круглого столу Світового банку на підтримку України
    фото: Офіс президента

    Кожній державі світу потрібно вже зараз підготуватися до можливого повного розриву будь-яких відносин із Росією

    Президент Володимир Зеленський взяв участь у сесії Світового банку і розповів про п’ять кроків, необхідних зараз Україні.

    «Під час історичної сесії Світового банку розповів про п’ять кроків, необхідних зараз», – написав він у фейсбуці. Також було опубліковане відео виступу президента.

    Так, за його словами, перший крок – це негайна підтримка для України, щоб у керівництві Росії знали, що війна не дасть їм реалізувати жодної з їхніх загарбницьких цілей.

    Другий – негайне виключення Росії з усіх міжнародних фінансових інституцій.

    Третій – спеціальний податок за війну. Росія, а після неї й будь-який інший агресор, повинна платити за те, що порушує глобальну стабільність.

    Четвертий – кожній державі світу потрібно вже зараз підготуватися до можливого повного розриву будь-яких відносин із Росією.

    П'ятий – потрібно продовжувати блокувати активи російської держави та представників російської еліти.

    Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єрами Данії та Іспанії.

    Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден оголосив новий пакет допомоги для України і закрив росіянам порти.

    Загальний обсяг допомоги складає $800 млн. Це артилерійські системи, бронетранспортери, безпілотники та інша техніка, яка буде корисна для ефективного введення війни у донбаському степу.

    Теги: росія окупанти США війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський на сесії Світового банку розповів про п’ять кроків, необхідних Україні