Зеленський на сесії Світового банку розповів про п’ять кроків, необхідних Україні

Звернення президента Володимира Зеленського під час міністерського круглого столу Світового банку на підтримку України

Кожній державі світу потрібно вже зараз підготуватися до можливого повного розриву будь-яких відносин із Росією

Президент Володимир Зеленський взяв участь у сесії Світового банку і розповів про п’ять кроків, необхідних зараз Україні.

«Під час історичної сесії Світового банку розповів про п’ять кроків, необхідних зараз», – написав він у фейсбуці. Також було опубліковане відео виступу президента.

Так, за його словами, перший крок – це негайна підтримка для України, щоб у керівництві Росії знали, що війна не дасть їм реалізувати жодної з їхніх загарбницьких цілей.

Другий – негайне виключення Росії з усіх міжнародних фінансових інституцій.

Третій – спеціальний податок за війну. Росія, а після неї й будь-який інший агресор, повинна платити за те, що порушує глобальну стабільність.

Четвертий – кожній державі світу потрібно вже зараз підготуватися до можливого повного розриву будь-яких відносин із Росією.

П'ятий – потрібно продовжувати блокувати активи російської держави та представників російської еліти.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єрами Данії та Іспанії.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден оголосив новий пакет допомоги для України і закрив росіянам порти.

Загальний обсяг допомоги складає $800 млн. Це артилерійські системи, бронетранспортери, безпілотники та інша техніка, яка буде корисна для ефективного введення війни у донбаському степу.