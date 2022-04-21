Байден оголосив новий пакет допомоги для України і закрив росіянам порти

Джо Байден у черговому зверненні заявив, що Росія ніколи не зможе окупувати Україну

США закривають усі свої порти для російських кораблів, а Україна отримає від Сполучених Штатів нову військову допомогу

Сполучені Штати допоможуть Україні відбити наступ Росії на Донбасі. Про це президент США заявив у своєму спеціальному зверненні щодо російсько-української війни.

Байден заявив, що Сполучені Штати виділили Україні нову військову допомогу. Загальний обсяг допомоги складає $800 млн. Це артилерійські системи, бронетранспортери, безпілотники та інша техніка, яка буде корисна для ефективного введення війни у донбаському степу.

США також нададуть Україні, крім військової, ще і пряму економічну допомогу. Розмір цієї допомоги – $500 млн. Це потрібно, наголосив хазяїн Білого дому, для стабілізації української економіки, підтримки спустошених окупантами громад та виплати зарплат працівникам критичної інфраструктури, які надають послуги жителям України попри воєнні дії.

Сполучені Штати, за словами Байдена, не тільки надають пряму військову допомогу, а і працюють із союзниками, допомагаючи їм постачати зброю для України. Із прикладів такої співпраці президент США назвав словацький комплекс С-300, але більше не став розголошувати нюанси такої допомоги.

Байден заявив, що громадяни Сполучених Штатів можуть пишатися, що їхні податки допомагають Україні.

Зараз, зазначив глава Білого дому, завдання США – підготувати Україну до нового наступу, який відбуватиметься на меншій території, ніж раніше, але не менш інтенсивно, ніж перша частина російсько-української війни. «Росія ніколи не зможе окупувати Україну», – запевнив Джо Байден.

Президент США із захопленням відзначив боротьбу України проти російського агресора, заявивши, що розмовляв з кількома із українських захисників і дуже високо цінує те, що вони роблять на фронтах війни.

Байден нагадав про нові санкції, запроваджені проти Росії, і заявив – відтепер жоден корабель, який належить Росії, який йде під російським прапором, не зможе зайти до американських портів.

Відповідаючи на питання про «взяття Маріуполя», про яке заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, президент США зазначив – доказів цьому поки що немає.

Нагадаємо, прессекретарка Білого дому Джен Псакі анонсувала новий пакет військової допомоги для України, а ЗМІ, посилаючись на американських чиновників, говорили про те, що обсяг цієї допомоги складатиме орієнтовно $750 млн.