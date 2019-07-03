Зеленський в Канаді закликав бізнесменів інвестувати в Україну



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Зеленський під час зустрічі з представниками бізнесу в Канаді Фото: пресслужба президента України

Серед галузей, які можуть зацікавити інвесторів, Зеленський назвав ІТ, виробництво «зеленої» енергії та видобуток корисних копалин

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками бізнесу, які входять до Economic Club of Canada, закликав канадський бізнес інвестувати в Україну.

Про це 3 липня повідомляє пресслужба президента України.

«Інвестуйте в Україну! Чому? Бо ми – одна з найбільш перспективних країн з великим потенціалом зростання», – сказав Зеленський.

Президент повідомив, що в Україні призначене нове керівництво СБУ, Державної прикордонної служби, Державної податкової та митної служб. «Їхнє головне завдання – побороти контрабанду та корупцію, терміново припинити тиск на «білий» бізнес. Поступово звільняються люди, яких пов’язували з рейдерством і маніпуляціями з державними реєстрами», – наголосив глава держави.

На переконання Зеленського, потенціал надходжень до державного бюджету України внаслідок припинення контрабанди, подолання корупції та виведення економіки з тіні попередньо оцінюється майже у 10 мільярдів доларів на рік.

«Нам потрібні справедливі суди. Зараз українській судовій системі не вірять ні суспільство, ні інвестори. Ми це змінимо. Наша команда готує для цього окремий план», – заявив президент.

Серед галузей, які можуть зацікавити інвесторів, Зеленський назвав ІТ, виробництво «зеленої» енергії та видобуток корисних копалин.

Зокрема, канадська компанія Brookfield уже інвестує десятки мільйонів доларів у будівництво ІТ-центру у Львові, повідомляє пресслужба президента.

«Ми дуже зацікавлені в реалізації щонайменше п’яти таких проектів у основних містах, де сконцентрований ІТ-бізнес та відповідні університети», – підкреслив Зеленський.

За його словами, особливою темою є відновлення Донбасу, тому проекти щодо інвестування в цей регіон розглядатимуться першочергово.

Також глава держави запропонував створити спеціальний інвестфонд для спільного інвестування канадців українського походження в проекти в Україні. «Як президент України можу гарантувати повну підтримку реалізації такого проекту та захист інвестицій. Для цього створюється окрема команда», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна продовжить співпрацю з МВФ та Світовим банком. «Не маю жодного сумніву в їхній підтримці», – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Зеленський 1-3 липня перебуває з візитом у Канаді.

Під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо Зеленський заявив, що Україна зможе досягнути прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі лише політико-дипломатичним шляхом.

Зеленський також зустрівся зі Спеціальним представником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером під час візиту до Канади.