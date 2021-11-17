Зеленський заявив, що Україна готова знизити вартість транзиту газу

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн також детально обговорили питання енергетичної безпеки Європи

Президент України Володимир Зеленський та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн у ході телефонної розмови детально обговорили питання енергетичної безпеки Європи. Про це повідомляється на сайті глави держави.

Президент України вкотре наголосив, що проєкт «Північний потік – 2» є насамперед безпековою загрозою для всієї Європи.

Глава Української держави представив низку пропозицій, спрямованих на запобігання енергетичній кризі у Європі. Зокрема, співрозмовники обговорили ідею щодо створення регіональної платформи зі зміцнення енергетичної безпеки.

Президент України наголосив, що наша держава готова зменшити вартість транзиту газу своєю територією та надати власні підземні сховища для зберігання стратегічного резерву палива.

До слова, Україна викрила зухвалий обман Росії щодо збільшення транзиту газу.

Раніше у Кремлі вигадали новий пропагандистський міф, чому не можна качати газ через Україну.

Як відомо, американські сенатори пропонують вдарити по Росії новими санкціями через «Північний потік – 2».

У листопаді РФ відмовилася збільшити транзит газу через Україну.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС. Зеленський заявив, що збільшення поставок газу дозволило б полегшити енергетичну кризу в регіоні.

До слова, Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну.

Раніше Німеччина запропонувала спосіб позбутися газового тиску Росії.