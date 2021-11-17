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    Економіка та фінанси

    Білорусь обмежила транзит нафти до Польщі

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    З учорашнього Білорусь розпочала позаплановий ремонт на одній з гілок магістрального нафтопроводу &laquo;Дружба&raquo; - Білорусь обмежила транзит нафти до Польщі
    З учорашнього Білорусь розпочала позаплановий ремонт на одній з гілок магістрального нафтопроводу «Дружба»
    фото: Гомельтранснафта Дружба

    Попередньо, обмеження транзиту триватиме три доби

    Влада Білорусі перекрила «для ремонту» одну гілку нафтопроводу «Дружба», яка здійснювала транзит нафти до Польщі. Про це повідомляє Reform.by.

    «З учорашнього дня «Гомельтранснафта» розпочав позаплановий ремонт на одній з гілок магістрального нафтопроводу «Дружба», обмеживши прокачування в напрямку Адамової Застави (Польща) орієнтовно на три доби, при цьому планове завдання місяця не переглядається», – сказав офіційний представник «Транснафти» Ігор Дьомін.

    ВАТ «Гомельтранснафта Дружба» – магістральний нафтопровід, який здійснює перекачування нафти, що надходить з російської частини нафтопроводу «Дружба» у напрямку країн Західної і Східної Європи.

    Нагадаємо, на днях невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив Європі перекрити трубопровід «Ямал–Європа» та залишити ЄС без газу, якщо Польща закриє кордон із республікою.

    Натомість сьогодні ЄС виділив €700 тис. на допомогу мігрантам на кордоні Білорусі та Польщі.

    Як відомо, 17 листопада зранку мігранти знову штурмують білорусько-польський кордон.

    16 листопада біля пункту пропуску Брузги–Кузня на білорусько-польському кордоні, де зібралися та намагаються прорватися на територію Польщі з Білорусі кілька тисяч мігрантів, щодо них почали застосовувати сльозогінний газ, водомети та світлошумові гранати.

    Раніше мігранти влаштовували тисняву та зносили частину огорожі, а також закидали польських прикордонників та поліцейських камінням.

    У ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально дістатися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.

    Також 16 листопада польська поліція показала, як відбиває штурм мігрантів за допомогою водометів.

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    Теги: нафта Білорусь нафтопродукти енергетика Польща Олександр Лукашенко транзит
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    Білорусь обмежила транзит нафти до Польщі