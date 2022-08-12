Землетрус у «Нафтогазі». Нардеп анонсував масштабну ревізію монополіста і його дочірніх структур

Держаудитслужба отримала право перевіряти дочірні підприємства «Нафтогазу», зазначив нардеп Олексій Кучеренко

Нардеп Олексій Кучеренко анонсував масштабну ревізію «Нафтогазу» і його дочірніх структур. Про це Кучеренко розповів в інтерв’ю «Главкому».

Нардеп розповів, що у процесі його чисельних звернень до Державної аудиторської служби виявилось, що Держаудитслужба не допускалась «Нафтогазом» до перевірок своїх дочірніх підприємств з мотивацією: «дочки» є власністю «Нафтогазу», а не власністю держави. Але тепер Держаудитслужба має право перевіряти дочірні підприємства «Нафтогазу».

«Під час повторного другого читання законопроєкту 7427, після тривалих «боїв» нам вдалось включити норму, яка надає право Держаудитслужби перевіряти усі дочірні підприємства без будь-яких погоджень. Думаю, що в процесі співпраці нашої тимчасової спеціальної комісії та Держаудитслужби буде забезпечено проведення повного аудиту всіх дочірніх підприємств «Нафтогазу». У тому числі створених не так давно підприємств (мова про «Газопостачальну компанію «Нафтогаз України» – «Главком»), в яких було зосереджено основні процеси, пов'язані із реалізацією природного газу і результати діяльності яких до цього часу приховувались керівництвом «Нафтогазу» від будь-якого контролю», – розповів Кучеренко.

Він зазначив, що не можна побачити в публічній площині звітність дочірніх структур «Нафтогазу».

«Спробуйте знайти в публічній площині фінансову звітність такої дочки, як «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (яка до того ж ще є і постачальником останньої надії), щоб побачити результати її діяльності. Думаю, що будете здивовані, адже попри закріплені на законодавчому рівні вимоги щодо необхідності публікації такої звітності, у «Нафтогазі» за мовчазної згоди Регулятора (НКРЕКП – «Главком») повністю ігнорують такі вимоги», - сказав нардеп.

Кучеренко надіється, що тепер Держаудитслужба проведе повний аудит дочірніх підприємств «Нафтогазу».

«Крім того, хто бачив звітність таких дочірніх підприємств «Нафтогазу», як ТОВ «Нафтогаз Тепло», ДП «Закордоннафтогаз», Naftogaz Trading Europe AG, ТОВ «Нафтогаз Дріллінг», ТОВ «Нафтогаз ойл Трейдинг», ДП «Нафтогаз біоенергія»? Які «потужні» результати їхньої діяльності? Відтепер діяльність цих підприємств стала доступна для перевірки Держаудитслужбою. Надіюсь, що це відомство скористається своїм правом та проведе повний аудит дочірніх підприємств «Нафтогазу», – резюмував нардеп.