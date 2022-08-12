Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Землетрус у «Нафтогазі». Нардеп анонсував масштабну ревізію монополіста і його дочірніх структур

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Землетрус у «Нафтогазі». Нардеп анонсував масштабну ревізію монополіста і його дочірніх структур
Держаудитслужба проведе повний аудит дочірніх підприємств «Нафтогазу»
фото з відкритих джерел

Держаудитслужба отримала право перевіряти дочірні підприємства «Нафтогазу», зазначив нардеп Олексій Кучеренко

Нардеп Олексій Кучеренко анонсував масштабну ревізію «Нафтогазу» і його дочірніх структур. Про це Кучеренко розповів в інтерв’ю «Главкому».

Нардеп розповів, що у процесі його чисельних звернень до Державної аудиторської служби виявилось, що Держаудитслужба не допускалась «Нафтогазом» до перевірок своїх дочірніх підприємств з мотивацією: «дочки» є власністю «Нафтогазу», а не власністю держави. Але тепер Держаудитслужба має право перевіряти дочірні підприємства «Нафтогазу».

«Під час повторного другого читання законопроєкту 7427, після тривалих «боїв» нам вдалось включити норму, яка надає право Держаудитслужби перевіряти усі дочірні підприємства без будь-яких погоджень. Думаю, що в процесі співпраці нашої тимчасової спеціальної комісії та Держаудитслужби буде забезпечено проведення повного аудиту всіх дочірніх підприємств «Нафтогазу». У тому числі створених не так давно підприємств (мова про «Газопостачальну компанію «Нафтогаз України» – «Главком»), в яких  було зосереджено основні процеси, пов'язані із реалізацією природного газу і результати діяльності яких до цього часу приховувались керівництвом «Нафтогазу» від будь-якого контролю», – розповів Кучеренко.  

Він зазначив, що не можна побачити в публічній площині звітність дочірніх структур «Нафтогазу».

«Спробуйте знайти в публічній площині фінансову звітність такої дочки, як «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (яка до того ж ще є і постачальником останньої надії), щоб побачити результати її діяльності. Думаю, що будете здивовані, адже попри закріплені на законодавчому рівні вимоги щодо необхідності публікації такої звітності, у «Нафтогазі» за мовчазної згоди Регулятора (НКРЕКП – «Главком») повністю ігнорують такі вимоги», - сказав нардеп.

Кучеренко надіється, що тепер Держаудитслужба проведе повний аудит дочірніх підприємств «Нафтогазу».

«Крім того, хто бачив звітність таких дочірніх підприємств «Нафтогазу», як ТОВ «Нафтогаз Тепло», ДП «Закордоннафтогаз», Naftogaz Trading Europe AG, ТОВ «Нафтогаз Дріллінг», ТОВ «Нафтогаз ойл Трейдинг», ДП «Нафтогаз біоенергія»? Які «потужні» результати їхньої діяльності? Відтепер діяльність цих підприємств стала доступна для перевірки Держаудитслужбою. Надіюсь, що це відомство скористається своїм правом та проведе повний аудит дочірніх підприємств «Нафтогазу», – резюмував нардеп.

Читайте також інтерв'ю: «Відкрийте, ревізія!» Нардеп Олексій Кучеренко про землетрус у «Нафтогазі»
Теги: Олексій Кучеренко аудит Нафтогаз України НКРЕКП

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Нафтогаз» прямо український рекордсмен з дефолтів
Про дефолт «Нафтогазу»
27 липня, 17:37
Землетрус у «Нафтогазі». Депутат анонсував звільнення Вітренка
Землетрус у «Нафтогазі». Депутат анонсував звільнення Вітренка
Вчора, 15:58
Кредитори знову відмовили Нафтогазу у відтермінуванні виплат
Кредитори відмовили «Нафтогазу» у відстроченні виплати боргу – Reuters
9 серпня, 06:31

Економіка

Землетрус у «Нафтогазі». Нардеп анонсував масштабну ревізію монополіста і його дочірніх структур
Землетрус у «Нафтогазі». Нардеп анонсував масштабну ревізію монополіста і його дочірніх структур
Україна закликала арабські країни приєднатися до ембарго на російську нафту
Україна закликала арабські країни приєднатися до ембарго на російську нафту
Без айфонів та бананів? Як уряд хоче рятувати гривню
Без айфонів та бананів? Як уряд хоче рятувати гривню
Нацбанк відзвітував про отримані обсяги міжнародної допомоги з початку війни
Нацбанк відзвітував про отримані обсяги міжнародної допомоги з початку війни
«$12,4 трлн втрачених багатств». Росія окупувала найдорожчі землі України
«$12,4 трлн втрачених багатств». Росія окупувала найдорожчі землі України
Україна отримала відтермінування по зовнішньому боргу на $20 млрд – Reuters 
Україна отримала відтермінування по зовнішньому боргу на $20 млрд – Reuters 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
121K
Казахстан ділитиметься військовими даними із Туреччиною. У рашистів вже істерика
102K
Латвія визнала Росію державою-спонсором тероризму. Перша реакція Москви
35K
Наслідки вибухів на авіабазі у Криму: оприлюднено нові знімки
24K
Світ перевернувся: Данілов відреагував на засідання Радбезу ООН
18K
Міноборони Британії повідомило, на що розраховував Путін у серпні 
17K
Волкер пояснив проросійські заяви Трампа і заспокоїв українців

Новини

Окупанти залучають авіацію під час наступу на Донбасі – Генштаб
Сьогодні, 07:23
Зенітники збили два «Калібри» над Харківщиною (відео)
Вчора, 17:28
Чи причетна Україна до вибухів поблизу Сак: відповідь Міноборони і Генштабу 
Вчора, 17:14
РФ готує провокацію проти Зеленського: хочуть дискредитувати його в Європі
Вчора, 16:59
Окупанти знову обстріляли Запорізьку АЕС, над станцією – дим (відео) 
Вчора, 16:25
Війна впливає на погоду: наслідки відчують всі – прогноз кліматологів 
Вчора, 16:14

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту