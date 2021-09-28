В Одесі коронавірус забрав життя чоловіка та дружини з різницею у пів години

Покійні не були вакциновані

В інфекційній лікарні Одеси з різницею у півгодини померло подружжя, яке хворіло на Covid-19. Про це повідомив голова Іванівської селищної ради Віктор Лобач на сторінці у Facebook.

«Страшна трагедія сталася в сім’ї Ф. – колишніх жителів смт Іванівки. В Одеській інфекційній лікарні протягом 30-ти хвилин померли чоловік, а потім жінка. По Іванівці одразу пішли різні чутки та нісенітниці, що нібито вони померли, як тільки зробили щеплення», – розповів Лобач.

Він наголосив: зі слів рідного брата покійного, вони дійсно померли від Covid-19, але вакциновані ніколи не були.

«Захворіли, лікувалися вдома, а потім, коли стан здоров’я різко погіршився, їх госпіталізували до лікарні, спочатку дружину, а через два дні чоловіка», – додав голова Іванівської селищної ради.

Нагадаємо, у Росії за минулу добу зафіксували новий антирекорд смертності серед пацієнтів з коронавірусом. Згідно з офіційними даними, за останні 24 години в РФ від наслідків захворювання померли 852 людини.

Як повідомлялося, пандемія Covid-19 викликала рекордне скорочення тривалості життя в Західній Європі після Другої світової війни.

До слова, за минулу добу, 27 вересня, в Україні зафіксовано 6 552 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 574, медпрацівників – 165).

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500) областях та м. Київ (461).