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    В Одесі коронавірус забрав життя чоловіка та дружини з різницею у пів години

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    Спочатку помер чоловік, а протягом 30-ти хвилин його дружина - В Одесі коронавірус забрав життя чоловіка та дружини з різницею у пів години
    Спочатку помер чоловік, а протягом 30-ти хвилин його дружина
    фото з відкритих джерел

    Покійні не були вакциновані

    В інфекційній лікарні Одеси з різницею у півгодини померло подружжя, яке хворіло на Covid-19. Про це повідомив голова Іванівської селищної ради Віктор Лобач на сторінці у Facebook.

    «Страшна трагедія сталася в сім’ї Ф. – колишніх жителів смт Іванівки. В Одеській інфекційній лікарні протягом 30-ти хвилин померли чоловік, а потім жінка. По Іванівці одразу пішли різні чутки та нісенітниці, що нібито вони померли, як тільки зробили щеплення», – розповів Лобач.

    Він наголосив: зі слів рідного брата покійного, вони дійсно померли від Covid-19, але вакциновані ніколи не були.

    «Захворіли, лікувалися вдома, а потім, коли стан здоров’я різко погіршився, їх госпіталізували до лікарні, спочатку дружину, а через два дні чоловіка», – додав голова Іванівської селищної ради.

    Нагадаємо, у Росії за минулу добу зафіксували новий антирекорд смертності серед пацієнтів з коронавірусом. Згідно з офіційними даними, за останні 24 години в РФ від наслідків захворювання померли 852 людини.

    Як повідомлялося, пандемія Covid-19 викликала рекордне скорочення тривалості життя в Західній Європі після Другої світової війни.

    До слова, за минулу добу, 27 вересня, в Україні зафіксовано 6 552 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 574, медпрацівників – 165).

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500) областях та м. Київ (461).

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    Теги: Одеса хвороби щеплення жінка чоловік вакцинація коронавірус
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    В Одесі коронавірус забрав життя чоловіка та дружини з різницею у пів години