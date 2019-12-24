Жителі Дніпропетровщини заборгували за газ майже 2,3 млрд грн



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У разі несплати за газ компанія-постачальник повинна припинити поставки газу

Станом на 1 грудня 2019 року мешканці Дніпропетровщини заборгували за спожитий газ 2,3 млрд грн. Завдяки активній роботі з неплатниками, з початку року сума заборгованості зменшилась на 15%, однак борги все ще залишаються занадто великими.

Найбільше боргують за газ клієнти «Дніпропетровсьгказ Збуту», які проживають у м. Дніпро - 174,0 млн грн, Кам’янське - 101,7 млн грн та Кривий Ріг - 66,8 млн грн.

У разі несплати за газ компанія-постачальник повинна припинити поставки газу. Першим кроком до цього є письмове повыдомлення про припинення газопостачання. Протягом 2019 року таких попереджень було надіслано майже 180 тис боржників.

«В разі непогашення боргу після отримання повідомлення — ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» відповідно до правил постачання природного газу, надає відповідне доручення газорозподільній компанії на припинення такому споживачу газопостачання. Протягом 2019 року таких доручень було надіслано майже 70 тис», - говорить директор ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» Тетяна Соболь.

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» нагадує, що при відключення за борги повторне приєднання до системи газопостачання можливе лише після повного погашення заборгованості та компенсації збитків, пов'язаних з припиненням та поновленням газопостачання.

Звертаємо увагу споживачів на те, що постановою Кабінету Міністрів України ухвалено зміни до системи субсидування, згідно з якими споживачам припиняють нарахування державної допомоги в разі неплатежів протягом двох місяців.