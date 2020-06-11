На Харківщині вперше запрацювали виїзні центри обслуговування споживачів газу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виїзні центри обслуговування клієгтів запрацювали на базі Куп'янського відділення компанії і будуть здійснювати прийом споживачів в селах шести районів області

Прийоми споживачів відбуваються з дотриманням усіх рекомендацій МОЗ

АТ «Харківгаз» вперше почало проводити прийом клієнтів фахівцями центрів обслуговування у найвіддаленіших куточках Харківської області.

У пресслужбі зазначають, що виїзні центри обслуговування клієгтів запрацювали на базі Куп'янського відділення компанії і будуть здійснювати прийом споживачів в селах шести районів області.

Перші шість прийомів споживачів фахівцями центрів обслуговування клієнтів проведені в селах Куп'янського та Дворічанського районів. Згодом, крім цих районів, заплановані консультації клієнтів в населених пунктах Ізюмського, Барвінківського, Борівського, Шевченківського районів області.

Прийоми споживачів відбуваються з дотриманням усіх рекомендацій МОЗ. Один оператор одночасно приймає лише одного споживача, на робочих місцях знаходяться дезінфікуючі засоби, фахівці забезпечені засобами індивідуального захисту.

Робота виїзних ЦОКів стала можлива завдяки підтримці місцевих органів влади та селищних голів. Прийом споживачів фахівцями АТ «Харківгаз» проводиться в приміщеннях селищних рад, з заздалегідь розміщеними оголошеннями щодо дати та часу прийому.

Найактивніше виїзні центри обслуговування працюватимуть перед початком опалювального сезону. В час, коли у клієнтів компанії збільшується потреба в консультаціях.

Під час прийому клієнти АТ «Харківгаз» можуть: