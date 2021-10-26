«Житомиргаз» встановив 50 нових газорегуляторних пунктів шафового типу

Фільтри шафового газорегуляторного пункту очищують блакитне паливо перед подачею його споживачам

Нові ШГРП забезпечать стабільну подачу газу клієнтам компанії

Для забезпечення стабільної подачі газу та підвищення рівня безпеки протягом першого півріччя 2021 року «Житомиргаз» встановив 50 нових газорегуляторних пункти шафового типу (ШГРП).

Прогресивне обладнання виробництва Львівського заводу RGC Production було встановлене на заміну застарілим та спрацьованим зразкам, які відслужили понад 25 років.

Нові ШГРП забезпечать стабільну, безперебійну та безпечну подачу газу понад восьми тисячам клієнтів компанії на Житомирщині. ШГРП обладнані сучасною автоматикою та якісними італійськими регуляторами тиску. Дане оснащення понижує та підтримує постійний тиск газу в мережі, незалежно від обсягів споживання.

Забезпечує коректну та безпечну роботу газових приладів, які розраховані на споживання природного газу низького тиску. Обладнання на шафових пунктах не тільки регулює рівень тиску газу, а й запобігає його стрибкам, робить його стабільним 24 години на добу 7 днів на тиждень.

Крім того, фільтри шафового газорегуляторного пункту очищують блакитне паливо перед подачею його споживачам.

«Обладнання було замінено у рамках виконання інвестиційної програми компанії. Фінансуються такі роботи за рахунок тарифу на розподіл газу, тому вчасна оплата послуги доставки газу – запорука утримання газорозподільних мереж і споруд на них в належному стані. Таке технічне устаткування стабільно працює незалежно від температурних коливань протягом року», – зазначив технічний директор АТ «Житомиргаз» Сергій Колесник.

Модернізуючи газові мережі області, до кінця поточного року «Житомиргаз» планує встановити ще 13 нових ШГРП. Обладнання забезпечуватиме регулювання подачі газу для майже двом тисячам споживачів Житомирщини.