  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У дитсадочку під Києвом стався вибух газу (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Приміщення садочка зазнало значних руйнувань - У дитсадочку під Києвом стався вибух газу (фото)
    Приміщення садочка зазнало значних руйнувань
    Фото: Нацполіція

    Стався вибух газу у приміщенні котельні та харчоблоку садочка

    26 жовтня близько 15 години на території дошкільного навчального закладу «Вербиченька» в селі Кодаки Обухівського району Київщини стався вибух побутового газу. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На місці правоохоронці встановили, що сьогодні працівники газового господарства зняли пломби на газових лічильниках та почали опалювати приміщення садочку газом. Що спричинило вибух газу у приміщенні котельні та харчоблоку, наразі встановлюють працівники АТ «Київоблгаз».

    Поліція забезпечує охорону місця події та підтримує публічну безпеку та порядок на місці аварії.

    На місці події також присутні керівництво Васильківської територіальної громади та керівництво Васильківського відділу поліції.

    Жертв і потерпілих немає.

    Приміщення садочка зазнало значних механічних пошкоджень.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    У дитсадочку під Києвом стався вибух газу (фото)
    У дитсадочку під Києвом стався вибух газу (фото)
    У дитсадочку під Києвом стався вибух газу (фото)
    У дитсадочку під Києвом стався вибух газу (фото)
    У дитсадочку під Києвом стався вибух газу (фото)
    У дитсадочку під Києвом стався вибух газу (фото)
    У дитсадочку під Києвом стався вибух газу (фото)

    Буде призначено низку експертиз для встановлення всіх причин і обставин, що призвели до розгерметизації газової труби.

    Теги: Національна поліція України вибух газ Київщина дитячий садок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У дитсадочку під Києвом стався вибух газу (фото)