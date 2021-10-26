У дитсадочку під Києвом стався вибух газу (фото)

Стався вибух газу у приміщенні котельні та харчоблоку садочка

26 жовтня близько 15 години на території дошкільного навчального закладу «Вербиченька» в селі Кодаки Обухівського району Київщини стався вибух побутового газу. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На місці правоохоронці встановили, що сьогодні працівники газового господарства зняли пломби на газових лічильниках та почали опалювати приміщення садочку газом. Що спричинило вибух газу у приміщенні котельні та харчоблоку, наразі встановлюють працівники АТ «Київоблгаз».

Поліція забезпечує охорону місця події та підтримує публічну безпеку та порядок на місці аварії.

На місці події також присутні керівництво Васильківської територіальної громади та керівництво Васильківського відділу поліції.

Жертв і потерпілих немає.

Приміщення садочка зазнало значних механічних пошкоджень.

Буде призначено низку експертиз для встановлення всіх причин і обставин, що призвели до розгерметизації газової труби.