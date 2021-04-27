Журналісти розповіли, як мережа заправок «БРСМ» використовує «липові» чеки

Журналісти спеціально розрахувались готівкою на заправці «БРСМ-Нафта» і отримали чек, на якому є позначка «Післяоплата К», якої не було на чеку, виданому після оплати карткою

«Усе як у злочинній «бригаді», тільки замість «смотрящего» – директор заправки», – резюмують журналісти

Журналісти програми «Гроші» телеканалу 2+2 викрили мережу АЗС «БРСМ–Нафта» у використанні «липових» чеків під час оплати готівкою. Про це стало відомо з їхнього сюжету – пише УНІАН.

Журналісти програми «Гроші» телеканалу 2+2 викрили мережу АЗС «БРСМ–Нафта» у використанні неофіційних – «липових» касових чеків під час розрахунку готівкою на заправках. Вони записали інтерв'ю колишнього менеджера мережі заправок «БРСМ», який розказав про головні схеми, в яких його змушувало брати участь екс–керівництво.

«Перший (чек який отримає покупець при розрахунку карткою – прим. ред) – офіційний. Тобто розрахунок іде через касу. Все нараховується, всі знижки, все обліковується. Інший(чек який отримає покупець при розрахунку готівкою–прим.ред) – неофіційний. Тобто чек виходить, але касовий апарат його не фіксує. Податківці цієї реалізації не бачать», – каже ексменеджер «БРСМ».

Журналісти спеціально розрахувались готівкою на заправці «БРСМ-Нафта» і отримали чек, на якому є позначка «Післяоплата К», якої не було на чеку, виданому після оплати карткою.

«Якщо людина звернеться до мережі з таким чеком, то нічого не зможе довести, «бо він ніде не фіксується», – журналісти цитують пояснення колишнього менеджера мережі заправок «БРСМ».

За словами ексменеджера «БРСМ», готівка під яку видають «липові» чеки збирається протягом зміни – потім вона фіксується, прописується літраж бензину проданий за ці кошти і все це передається на головний офіс.

«Усе як у справжній злочинній «бригаді», тільки замість «смотрящего за кешем» – директор заправки», – резюмують журналісти.