Ківа, Тищенко і Степанов – українські cупергерої, на яких ми заслужили

Українці готові прощати те, що прощати не можна. Але не вибачають людей, які говорять їм правду

Мовою оригіналу

Кива, Тищенко и Степанов – украинский Марвел. Супергерои, которых мы заслужили

Да, это мы сами заслужили кандидата наук Киву, министров Степанова и Шкарлета, депутата Тищенко и бог знает кого еще из новостей. Они все там только потому что мы рады их там видеть.

Не рады скажите вы? Тогда почему они там? Политики чувствительны к рейтингам. А присутствие этих персонажей, видно, не сильно влияет на рейтинги. А значит они там по праву.

Министра образования Анну Новосад смешали с дерьмом за абсолютную правду о том, что 36 тысяч - это низкая зарплата для управленца уровня министра. Но людям абсолютно ок, когда при министре образования Шкарлете, обвиненном в плагиате, диссертацию защищает Кива, который даже не понимает, о чем у него там в диссертации написано. Кого выбирает украинское общество? Правильно, Шкарлета.

Министра здравоохранения Супрун поносили когда она делала реформу, была абсолютно компетентна и отстаивала доказательную медицину, ходила со скромным рюкзачком и сдавала коррупционеров в НАБУ. Министру здравоохранения Степанову, завалившему вакцинацию и все вокруг, абсолютно ок саботировать реформу, ходить в куртке за тысячи миллионов, покупать вакцину через прокладку и носить на руке красную нить, защищающую то ли от сглаза, то ли от всех болезней сразу, то ли от НАБУ. Кто все равно остается доктором Смерть? Вот вот.

Депутат Тищенко может устраивать пафосные вечеринки в карантин после того, как в прошлый карантин работал его ресторан и отделываться извинениями, которые больше всего напоминают способ послать подальше туда, кто требует извинений.

Кого выбирает украинское общество? У какой партии сейчас самый высокий рейтинг? Правильно, у той, чьим депутатом является Тищенко. Так что ж вы жалуетесь тогда? Всех этих людей выбирают. За них голосуют. Их политические силы сохраняют рейтинги. Как продолжают люди смотреть квартал после мерзкой песни о Гонтаревой и ее доме. Люди голосуют за Тищенко, Степанова, кандидата наук Киву. Если бы люди были против, то у политиков падали бы рейтинги. У президента, у партий и они понимали бы, что надо что то менять. Но нет же, все в порядке. Так зачем политикам делать не комфортные для себя вещи, если нет мотивации. На Западе политики моментально избавляются от коррупционеров только потому, что их избиратели им не простят, если такие люди будут в рядах политической силы.

Украинские избиратели аплодируют в студии борцам за справедливость, живущим в Конче Заспе и чей внешний вид стоит больше, чем зарабатывают все люди, сидящие в студии. И потом голосуют за этих людей, утверждая, что выступают против коррупции. Серьезно?

Украинцы готовы прощать то, что прощать нельзя. Но не прощают людей, которые говорят им правду.

Нельзя жаловаться на коррупцию, плохое образование и плохую медицину и при этом голосовать за людей, которые способствуют коррупции, плохому образованию и ужасной медицине. Это противоречивые желания. Но пока украинцы голосуют за тех, за кого они голосуют, пока украинцы выбирают такой формат супергероев. Украинцы хотят жить в Польше, но не хотят делать то, что сделали поляки, чтобы жить в сегодняшней Польше. И скорее проголосуют за популистов и поедут в Польшу на заработки, чем выберут вариант польских реформ, чтобы можно было работать в Украине.

Дома вместо парков и стадионов вырастают не сами себе, а потому что за их право там быть голосуют депутаты, которых выбирают люди. Вы, украинское общество. Мы. Украинское общество. Именно поэтому мы до сих пор живем в самой бедной стране Европы. Потому что мы сами выбираем эту бедность. Мы голосуем за эту бедность. И никто кроме нас не виноват в нашей бедности.

Джерело: блог Сергія Фурси

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.