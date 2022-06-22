Журналісти влаштували «полювання» на кораблі РФ із краденим зерном

Репортери фільмують вивантаження краденого в України зерна у портах чотирьох морів

Українські журналісти фіксують російські кораблі з викраденим в України зерном у портах чотирьох морів. Про це розповів український та кримськотатарський тележурналіст Осман Пашаєв.

За словами Пашаєва, наразі фіксацією російських кораблів займаються чотири штатні працівники «Суспільне Крим». Ці журналісти охоплюють порти на Чорному, Середземному, Егейському та Мармуровому морях.

Для розширення географії відбувається навчання волонтерів стандартам подання інформації і зйомки, «щоб вони могли чергувати в портах, або фільмувати події в Європі та бути проактивними журналістами».

«Ми зафіксували вивантаження української кукурудзи в Бандирмі яку російський суховантаж «Федор» привіз з порту Ак'яр (Севастополь), а вчора зафільмували «Sormovsky-48», який неодноразово завантажувався зерном в Криму і вивантажував в турецьких портах проте вперше потрапив в об'єктиви журналістських камер», – повідомив журналіст.

Також репортер у порту чорноморського міста Самсун пройшовся пішки вздовж чорного моря і зафільмував російський суховантаж з українським зерном, що його привезли через порт окупованої Керчі, на якірній стоянці.

Додамо, що 21 червня Пашаєв повідомив на своїй сторінці у Facebook, що один з російських кораблів «Святой Николай» з краденим зерном перебував в порту Стамбула, потім він мав вирушити до порту Бандирма, однак змінив маршрут і попрямував до Ізміра. Однак Пашаєв попередив, що в ізмірському порту корабель уже чекатиме інший репортер.

«Ви дійсно хочете перевірити кількість кримських татар здатних за тиждень опанувати основи репортерської професії і показати вам і туркам, а також деяким американським компаніям, що стоять за закупівлею цього збіжжя, злочинну поведінку ворогів і ганебну поведінку друзів?» – написав журналіст, звертаючись до росіян.

Як відомо, Росія перешкоджає експорту українського зерна, замінувавши акваторію Чорного моря. Крім того, на тимчасово окупованих територіях України росіяни крадуть зерно, намагаючись продати його третім країнам як «російське». Російська блокада вже стає причиною світової продовольчої кризи.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що захоплене в південних регіонах України зерно окупанти можуть спробувати продати в Північну Америку. Колаборанти планують використовувати «хитрі схеми», щоб уникнути західних санкцій і продавати зерно в різні частини світу.

Також нещодавно запорізький гауляйтер похвалився, як Росія краде українське зерно. Очільник окупаційної адміністрації Запорізької області заявив, що зерна з окупованих територій будуть вивозити ще більше.

Сьогодні, 22 червня, рашисти обстріляли порти на півдні України. Була пошкоджена інфраструктура портів.

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