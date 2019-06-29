ЗМІ: дружина правителя Дубая втекла з $40 млн



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Принцеса Хая аль Хуссейн

За деякими припущеннями принцеса Хая ховається в Німеччині разом зі своїми малолітніми дітьми

Дружина правителя Дубая Мохаммеда бін Рашида і єдинокровна сестра короля Йорданії принцеса Хая втекла разом з 40 мільйонами доларів.

Про це пише британський таблоїд Sun 29 червня. Зазначається, що жінка зникла ще на початку лютого.

За деякими припущеннями Хая ховається в Німеччині разом зі своїми малолітніми дітьми. Там вона попросила притулку, відразу подавши на розлучення після прибуття.

За припущеннями ЗМІ, саме цей сімейний розрив викликав зміни клімату у відносинах Німеччини і ОАЕ. Повідомляється, що правитель Дубая виступав з вимогами до Берліна після повернення назад усіх членів його сім'ї, однак європейська держава не видала їх.

Раніше від Мохаммеда бін Рашида вже намагалася втекти дочка. Зараз її родичі зазначають, що вона знаходиться в безпеці на території Дубая.

У минулому році дочка шейха принцеса Латіфа намагалася втекти від батька і отримати політичний притулок в США. Дівчину зловили, повернули в ОАЕ, де вона, за даними ЗМІ, перебуває в ув'язненні.

Перед втечею принцеса Латіфа записала кілька відеозвернень, в яких розповідала, що раніше вже провела два роки у в'язниці після іншої невдалої спроби втечі. Її прихильники переконані, що дочку шейха накачують наркотиками і тримають в ув'язненні, щоб вона «не зганьбила батька».

Вони сподіваються, що принцеса Хая аль Хуссейн зможе розповісти про стан Латіфи.