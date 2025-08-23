Зміна тарифів для операторів систем розподілу необхідна для погашення боргів та підготовки до зими – Розумні електромережі України

НКРЕКП планує переглянути тарифи на розподіл для низки компаній-операторів систем розподілу з 1 вересня

Перегляд тарифів для операторів систем розподілу (ОСР) з метою пріоритетного погашення боргів перед Укренерго та забезпечення підготовки до осінньо-зимового періоду є обґрунтованим кроком. Про це заявив Олександр Баранюк, виконавчий директор ГС «Розумні електромережі України».

«Перегляд тарифу, де закладено пріоритетне погашення боргів перед Укренерго, це крок до пришвидшення підготовки до осінньо-зимового періоду. Таке рішення зменшить взаємне боргове навантаження (ОСР – Укренерго – Генерація), а також дасть змогу підготувати необхідну номенклатуру аварійних запасів на випадок ворожих обстрілів», – пояснив він.

Баранюк наголосив, що очікуваний перегляд тарифів фактично відновлює той рівень, який Регулятор мав затвердити ОСР-ам ще на 2024 рік.

«Розрахунки які туди закладалися це результати перевірок діяльності цих компаній у 2021-2023 роках, де зафіксовано значні дефіцити», – додав експерт.

Він підкреслив, що перегляд тарифу – процедура щорічна.

«Відкладення цього рішення означатиме дуже різке зростання в подальших періодах, що буде ударом для економіки. Також накопичення боргів спонукало учасників ринку судитися один з одним, а Регулятор накладав штрафи на компанії за несвоєчасні розрахунки. Так звана вартість обслуговування боргів перестала бути непоміченою і, так чи інакше, все одно покладалася на кишені кінцевого споживача», – додав Баранюк.

Нагадаємо, НКРЕКП планує переглянути тарифи на розподіл для низки компаній-операторів систем розподілу з 1 вересня 2025 року. Відповідне рішення планують ухвалити на засіданні 26 серпня.