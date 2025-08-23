Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Зміна тарифів для операторів систем розподілу необхідна для погашення боргів та підготовки до зими – Розумні електромережі України

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Зміна тарифів для операторів систем розподілу необхідна для погашення боргів та підготовки до зими – Розумні електромережі України
Перегляд тарифу – процедура щорічна
фото: depositphotos.com

НКРЕКП планує переглянути тарифи на розподіл для низки компаній-операторів систем розподілу з 1 вересня

Перегляд тарифів для операторів систем розподілу (ОСР) з метою пріоритетного погашення боргів перед Укренерго та забезпечення підготовки до осінньо-зимового періоду є обґрунтованим кроком. Про це заявив Олександр Баранюк, виконавчий директор ГС «Розумні електромережі України».

«Перегляд тарифу, де закладено пріоритетне погашення боргів перед Укренерго, це крок до пришвидшення підготовки до осінньо-зимового періоду. Таке рішення зменшить взаємне боргове навантаження (ОСР – Укренерго – Генерація), а також дасть змогу підготувати необхідну номенклатуру аварійних запасів на випадок ворожих обстрілів», – пояснив він.

Баранюк наголосив, що очікуваний перегляд тарифів фактично відновлює той рівень, який Регулятор мав затвердити ОСР-ам ще на 2024 рік.

«Розрахунки які туди закладалися це результати перевірок діяльності цих компаній у 2021-2023 роках, де зафіксовано значні дефіцити», – додав експерт.

Він підкреслив, що перегляд тарифу – процедура щорічна.

«Відкладення цього рішення означатиме дуже різке зростання в подальших періодах, що буде ударом для економіки. Також накопичення боргів спонукало учасників ринку судитися один з одним, а Регулятор накладав штрафи на компанії за несвоєчасні розрахунки. Так звана вартість обслуговування боргів перестала бути непоміченою і, так чи інакше, все одно покладалася на кишені кінцевого споживача», – додав Баранюк.

Нагадаємо, НКРЕКП планує переглянути тарифи на розподіл для низки компаній-операторів систем розподілу з 1 вересня 2025 року. Відповідне рішення планують ухвалити на засіданні 26 серпня.

Читайте також:

Теги: НКРЕКП тарифи Укренерго енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Зміна тарифів для операторів систем розподілу необхідна для погашення боргів та підготовки до зими – Розумні електромережі України
Зміна тарифів для операторів систем розподілу необхідна для погашення боргів та підготовки до зими – Розумні електромережі України
ЄС виділив Україні 4 млрд євро напередодні Дня Незалежності
ЄС виділив Україні 4 млрд євро напередодні Дня Незалежності
Ціни на електроенергію в Україні та Європі, чи є різниця?
Ціни на електроенергію в Україні та Європі, чи є різниця?
Перегляд тарифів на розподіл необхідний для скорочення боргового навантаження на ринку – ExPro
Перегляд тарифів на розподіл необхідний для скорочення боргового навантаження на ринку – ExPro
Федерація роботодавців закликала уряд дати грошей «Укрзалізниці»
Федерація роботодавців закликала уряд дати грошей «Укрзалізниці»
Прибуток українських банків за пів року перевищив 100 млрд грн: хто в топі
Прибуток українських банків за пів року перевищив 100 млрд грн: хто в топі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 серпня 2025
39K
Синоптикиня Діденко розповіла, чи повернеться спека в Україну
8312
Скандал на набережній біля ЖК River Stone: команда Кличка знесла незаконний паркан, забудовник поставив новий
4238
Покоління зумерів відмовляється від друзів: названо причину
3611
Скільки потрібно заробляти, щоб купити будинок у Німеччині

Новини

На Київщині вантажівка злетіла з дороги
Вчора, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
Вчора, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
Вчора, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
Вчора, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
Вчора, 18:53
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
21 серпня, 14:53

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua