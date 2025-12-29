Уряд відшукав додаткових 3,11 млрд грн на оборонку: звідки гроші

Гроші підуть на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки

Кошти було перерозподілено з видатків загального фонду державного бюджету на користь Міністерства оборони

Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження, яким цього року додатково спрямовує 3,1 млрд грн на закупівлю озброєння та військової техніки для потреб оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження уряду №1503-р.

Кошти сформовано за рахунок економії видатків загального фонду окремих головних розпорядників коштів державного бюджету за результатами виконання бюджетних програм у січні-грудні 2025 року. Найбільше коштів було перенаправлено з Державної судової адміністрації України (1,37 млрд грн), Офісу генпрокурора (990 млн грн) та Міністерства цифрової трансформації (614,4 млн грн).

Зазначається, що перерозподіл було здійснено без залучення додаткових бюджетних ресурсів та без впливу на захищені статті видатків і проводиться в межах загального обсягу видатків, визначених законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік».

Нагадаємо, шість українських банків підписали найбільшу в історії фінансового ринку України консорціумну кредитну угоду на суму 21,5 млрд грн строком на три роки під державні гарантії. Зазначається, що державні та приватні банки об’єдналися для фінансування одного з підприємств оборонно-промислового комплексу України. Банком-організатором консорціумного кредиту виступив державний банк.

Реалізація угоди відкриває для оборонної індустрії нові можливості масштабування та модернізації виробництва. Над створенням умов для реалізації цього консорціуму Міністерство оборони працювало понад чотири місяці разом із НБУ, Мінфіном та банківським сектором.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку оборонних закупівель на період воєнного стану. Вони передбачають запровадження довгострокових контрактів.