«Метінвест» Ахметова інвестує у виробництво DR-окатків для зеленої металургії

«Метінвест» Ахметова модернізує Північний ГЗК для випуску до 4 млн тонн DR-окатків на рік

Група «Метінвест» розпочинає масштабну програму зі збільшення виробництва DR-окатків, які потрібні для зеленої металургії та технології прямого відновлення заліза. Проєкт передбачає модернізацію виробничих потужностей Північного гірничо-збагачувального комбінату, та спрямований на підвищення конкурентоспроможності компанії на світових ринках залізорудної сировини.

Програма складається з двох ключових проєктів. Перший передбачає будівництво флотаційно-доводного комплексу для виробництва високоякісного концентрату, необхідного для випуску DR-окатків. Другий – реконструкцію існуючої технологічної лінії виробництва окатків на випалювальній машині LURGI 552-A.

Як повідомили у компанії, 1 грудня 2025 року «Метінвест Січсталь», яка реалізує стратегічні інвестиційні проєкти групи, уклала договір на розробку базового інжинірингу для реконструкції лінії LURGI 552-A з австрійською компанією Primetals Technologies. Це перший етап модернізації обладнання, завершення якого заплановане до кінця 2026 року.

У «Метінвесті» зазначають, що глобальний перехід до зеленої металургії, зростання частки електросталеплавильного виробництва та зміни структури споживання сталі в Китаї й ЄС формують підвищений попит на високоякісну залізорудну сировину. У відповідь на ці тенденції компанія планує суттєво підвищити якість концентрату.

«Концентрат Північного ГЗК має хороший потенціал для підвищення якості. Після дозбагачення з використанням флотаційної технології ми зможемо отримати продукт із вмістом заліза не менше ніж 70% і мінімальною часткою домішок – оксидів кремнію та алюмінію не більше ніж 2%. Це відкриває можливість виробляти високоякісні окатки», – каже заступник директора програм «Метінвест Січсталі» Сергій Павлиш.

Для виходу на високомаржинальний ринок DR-окатків, окрім дозбагачення концентрату, передбачена реконструкція технологічної лінії випалювальної машини. Це дозволить виготовляти продукцію з покращеними характеристиками, яка відповідатиме вимогам споживачів та ринковим тенденціям.

За результатами реалізації програми планується налагодити виробництво близько 4 млн тонн DR-окатків на рік на Північному ГЗК. Також передбачена можливість випуску окатків класу BF HQ для доменного виробництва.

«На етапі проєктування буде передбачено використання сучасних енергоощадних технологій. А нова система управління технологічним процесом дасть змогу переналаштовувати лінію для виробництва будь-якого з цих видів окатків», – повідомив керівник проєкту Андрій Панченко.

Як відомо, «Метінвест» Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року він вклав більше 28 млрд гривень інвестицій. Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на неї припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Також компанія запровадила ініціативу Steel Force, яка спрямована на підготовку нового покоління фахівців, що братимуть участь у відбудові української промисловості після війни.