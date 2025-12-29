Головна Гроші Економіка
Тарифи на розподіл газу для промисловості необгрунтовано завищені – «Запоріжсталь»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Тарифи на розподіл газу для промисловості необгрунтовано завищені – «Запоріжсталь»
Фахівці комбінату проаналізували опубліковану структуру витрат АТ «Запоріжгаз»
фото: depositphotos.com

У «Запоріжсталі» закликали НКРЕКП утримати від підвищення тарифу на розподіл газу: розрахунки необґрунтовано завищені 

Збільшення тарифу на розподіл газу для непобутових споживачів на 86% протягом 2026 року є необґрунтовано завищеним. Про це йдеться у листі керівництва комбінату «Запоріжсталь» на адресу Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). 

Нещодавно НКРЕКП схвалила проєкт постанови щодо зростання тарифу на розподіл природного газу для Запорізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» на 137% протягом наступного року. У разі ухвалення цього рішення витрати «Запоріжсталі» на розподіл природного газу зростуть більш ніж на 16,7 млн грн на рік. 

«Це вкрай негативно вплине на собівартість виробництва комбінату, сприятиме скороченню обсягів виробництва, зниження валютних та податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів», – підкреслили на підприємстві, яке попри війну та близькість до лінії фронту продовжує працювати та дає роботу більш як 10 тис. людей, стабільно платить податки та приносить валютну виручку в Україну. 

Тим часом фахівці комбінату проаналізували опубліковану структуру витрат АТ «Запоріжгаз» і дійшли висновку, що окремі статті витрат необґрунтовано завищені. Зокрема, йдеться про витрати на паливо та електроенергію, які у середньорічному розрахунку збільшуються на 83%, до 41 млн грн. Витрати на персонал з урахуванням ЄСВ також демонструють суттєве зростання – на 53%, з 420 до 641 млн грн, а витрати на заміну лічильників підвищуються на 46%. Водночас спостерігається істотне скорочення обсягів розподілу природного газу – на 41%, з 955 до 568 тис. м3.

«У 2026 році коригування тарифу на розподіл газу може бути обґрунтованим лише в межах індексу цін виробників промислової продукції (+13,6%). Крім того, відсутні будь-які підстави очікувати зниження ВВП у 2026 році; навпаки, прогнози свідчать про економічне зростання», – додали на підприємстві. 

Враховуючи ці фактори підприємство звернулось із проханням до НКРЕКП перерахувати необхідний дохід та встановити тариф на розподіл природного газу Запорізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» на рівні не вище 1,03 грн/м3.

Раніше представники промисловості заявили, що різке зростання тарифів на енергоресурси під час воєнного стану створює додаткові ризики для збереження виробництва та робочих місць. З такою заявою виступили і в ОП «Укрметалургпром»: там заявили, що підвищення тарифу на розподіл газу може стати критичним ударом по гірничо-металургійному комплексу, призведе до закриття підприємств та масових скорочень персоналу.

