Зниження ціни на газ для Луганської ТЕС збереже стабільне енергопостачання в області, - експерт



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Луганська ТЕС може отримувати вугілля залізницею тільки з російської території, тому що під'їздів до електростанції з контрольованої українською владою території немає

Не можна допустити, щоб жителі прифронтової зони опинилися без електрики на підконтрольній території України, - Омельченко

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні прийняв розпорядження про зниження ціни на газ для Луганської ТЕС. Це дозволить зберегти стабільні постачання електроенергії споживачам Луганської області.

Про це повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

«Зупиняти Луганську ТЕС неможливо. Це може спричинити серйозні політичні наслідки, не можна допустити, щоб жителі прифронтової зони опинилися без електрики на підконтрольній території України. Важливо вживати заходів, знижувати ціну на газ, немає іншого способу, як субсидувати Луганську ТЕС, крім як через більш низьку вартість газу», - підкреслив Омельченко.

Енергоексперт пояснив, що в Луганській області склалася складна ситуація, пов'язана із заблокованими РФ поставками вугілля на цю станцію, тому станція перейшла на газ.

«Дійсно, ситуація там - дуже складна, тому що ТЕС забезпечує фактично регіон, і по суті інших можливостей отримувати послуги з постачання електроенергії, крім Луганської ТЕС, не існує. Отже, необхідно виходити із ситуації, оскільки РФ з 1 червня цього року припинила давати можливість постачати вугілля на станцію. В результаті склалася ситуація, коли єдиний спосіб задіяти ТЕС - це перехід з вугілля на газ. Так як встановлена ціна на електричну енергію добу наперед 1,64 грн. за кВт, то за тією ціною, яка зараз існує 3,5 грн. за 1 Квт – фактично Луганська ТЕС не може вписатися в цей ліміт (через високу собівартість у зв'язку з використанням газу, - ред.)», - пояснив Володимир Омельченко.

Як раніше повідомлялося, губернатор Луганської області Віталій Комарницький вважає, що для того, щоб не залишити Луганську область без електроенергії, Кабміну потрібно прийняти постанову про зниження ціни газу для Луганської ТЕС.

Нагадаємо, Луганська ТЕС може отримувати вугілля залізницею тільки з російської території, тому що під'їздів до електростанції з контрольованої українською владою території немає. ТЕС забезпечує електроенергією північ Луганської області, близько 1 млн споживачів. З 29 липня Луганська ТЕС перейшла на використання газу через відсутність запасів вугілля внаслідок введеного Росією обмеження на поставки вугілля в Україну.