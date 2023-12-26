Нацбанк випустив пам’ятну монету
Пам'ятна монета виготовлена зі срібла 999 проби
Національний банк України (НБУ) увів в обіг нову пам’ятну монету – «Архістратиг Михаїл». Як повідомила пресслужба Нацбанку, це вже не перша монета, присвячена Архангелу Михаїлу, адже присвячені йому монети користуються великою популярністю.
Монета виготовлена зі срібла 999 проби, номінал – 10 грн. Маса в чистоті – 31,1 г (одна тройська унція). Тираж – до 10 000 штук.
На реверсі монети зображено Архістратига Михаїла, його меч і німб оздоблені локальною позолотою; по колу – напис: «…За нас і душі праведних, і сила Архістратига Михаїла" (рядки з поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»).
На аверсі на тлі патерну зі стилізованих давньоруських київських гривен (вагової, лічильної та монетної одиниці) розміщено стилізований лавровий вінок, у центрі якого – логотип НБУ.
Нагадаємо, 14 грудня Національний банк України ввів в обіг нову пам'ятну монету номіналом 5 грн. Вона присвячена українським залізничникам.
Раніше Національний банк презентував традиційну пам'ятну монету у стилі 12-річного східного календаря із символом наступного року – Драконом. Її присвячено Збройним силам України.
До слова, Національний банк ввів в обіг нову монету номіналом 10 гривень, вона є пам'ятною і присвячена річниці звільнення частини Херсонської області. Монета має назву Антонівський міст.
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